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Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства - РИА Новости, 06.03.2023
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15:28 06.03.2023 (обновлено: 15:29 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/malofeev-1856151082.html
Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства
Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства - РИА Новости, 06.03.2023
Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства
Перовский суд Москвы 14 марта рассмотрит спор предполагаемого организатора покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева Дениса Капустина... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:28
2023-03-06T15:29
происшествия
константин малофеев
москва
брянская область
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Перовский суд Москвы 14 марта рассмотрит спор предполагаемого организатора покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева Дениса Капустина и его мачехи из-за наследства. Капустин - один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне киевских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападения на Брянскую область и предотвращенного покушения на Малофеева. По данным российской спецслужбы, Капустин действует под контролем Службы безопасности Украины и планировал для убийства Малофеева задействовать ту же схему, что и при покушении на журналистку Дарью Дугину - подрыв машины с помощью закрепленной под днище бомбы. Истица - супруга умершего отца Капустина. Заседание состоится 14 марта. Присутствовать на этом заседании - право Капустина, а не обязанность, так что он может пропустить его без юридических последствий для себя.
https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856131168.html
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происшествия, константин малофеев, москва, брянская область
Происшествия, Константин Малофеев, Москва, Брянская область
Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства

Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится с мачехой из-за наследства

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкНеизвестный у автомобиля председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева
Неизвестный у автомобиля председателя совета директоров группы компаний Царьград Константина Малофеева - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Неизвестный у автомобиля председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Перовский суд Москвы 14 марта рассмотрит спор предполагаемого организатора покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева Дениса Капустина и его мачехи из-за наследства.
Капустин - один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне киевских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападения на Брянскую область и предотвращенного покушения на Малофеева.
По данным российской спецслужбы, Капустин действует под контролем Службы безопасности Украины и планировал для убийства Малофеева задействовать ту же схему, что и при покушении на журналистку Дарью Дугину - подрыв машины с помощью закрепленной под днище бомбы.
«
"Суд рассматривает иск Корчагиной М.Е. к Капустину Д.Е. о праве собственности на квартиру в Москве и земельный участок", - сказали РИА Новости в пресс-службе суда, уточнив, что спор связан с наследованием имущества.
Истица - супруга умершего отца Капустина. Заседание состоится 14 марта. Присутствовать на этом заседании - право Капустина, а не обязанность, так что он может пропустить его без юридических последствий для себя.
Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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ПроисшествияКонстантин МалофеевМоскваБрянская область
 
 
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