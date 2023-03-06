Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства
Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится с мачехой из-за наследства
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкНеизвестный у автомобиля председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева
Неизвестный у автомобиля председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Перовский суд Москвы 14 марта рассмотрит спор предполагаемого организатора покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева Дениса Капустина и его мачехи из-за наследства.
Капустин - один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне киевских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападения на Брянскую область и предотвращенного покушения на Малофеева.
По данным российской спецслужбы, Капустин действует под контролем Службы безопасности Украины и планировал для убийства Малофеева задействовать ту же схему, что и при покушении на журналистку Дарью Дугину - подрыв машины с помощью закрепленной под днище бомбы.
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"Суд рассматривает иск Корчагиной М.Е. к Капустину Д.Е. о праве собственности на квартиру в Москве и земельный участок", - сказали РИА Новости в пресс-службе суда, уточнив, что спор связан с наследованием имущества.
Истица - супруга умершего отца Капустина. Заседание состоится 14 марта. Присутствовать на этом заседании - право Капустина, а не обязанность, так что он может пропустить его без юридических последствий для себя.