https://ria.ru/20230306/malofeev-1856151082.html

Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства

Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства - РИА Новости, 06.03.2023

Предполагаемый организатор покушения на Малофеева судится из-за наследства

Перовский суд Москвы 14 марта рассмотрит спор предполагаемого организатора покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева Дениса Капустина... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:28

2023-03-06T15:28

2023-03-06T15:29

происшествия

константин малофеев

москва

брянская область

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Перовский суд Москвы 14 марта рассмотрит спор предполагаемого организатора покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева Дениса Капустина и его мачехи из-за наследства. Капустин - один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне киевских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападения на Брянскую область и предотвращенного покушения на Малофеева. По данным российской спецслужбы, Капустин действует под контролем Службы безопасности Украины и планировал для убийства Малофеева задействовать ту же схему, что и при покушении на журналистку Дарью Дугину - подрыв машины с помощью закрепленной под днище бомбы. Истица - супруга умершего отца Капустина. Заседание состоится 14 марта. Присутствовать на этом заседании - право Капустина, а не обязанность, так что он может пропустить его без юридических последствий для себя.

https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856131168.html

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происшествия, константин малофеев, москва, брянская область