https://ria.ru/20230306/kvitantsii-1856038976.html

В РЭО предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

В РЭО предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ - РИА Новости, 06.03.2023

В РЭО предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

Генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев предложил перейти от бумажных платежных квитанций за жилищные услуги к электронным... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T03:22

2023-03-06T03:22

2023-03-06T04:04

общество

жкх

денис буцаев

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

российский экологический оператор

россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев предложил перейти от бумажных платежных квитанций за жилищные услуги к электронным документам, сообщают "Известия".Гендиректор РЭО направил в Минстрой документ, в котором он сообщил, что в месяц на платежки тратится около 50 тонн бумаги. Все эти квитанции после получения в основном выбрасываются, к тому же, бумага дорожает. Эти факторы подтверждают, что переход на электронные квитанции гораздо более благоприятен для экологической обстановки.Тем не менее, в документе отмечено, что привычные квитанции следует сохранить для тех, "кто не очень хорошо владеет компьютерными технологиями".Ранее Минстрой предложил ввести единый документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг.Государственную информационную систему ЖКХ запустили в 2016 году. Система должна содержать информацию обо всех объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории России, об их состоянии, основных характеристиках, способах управления ими, а также актуальные сведения о видах и стоимости коммунальных услуг, наличии и размере задолженности.

https://ria.ru/20230303/zhkkh-1855748028.html

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общество, жкх, денис буцаев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), российский экологический оператор, россия