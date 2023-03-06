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В РЭО предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ - РИА Новости, 06.03.2023
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03:22 06.03.2023 (обновлено: 04:04 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/kvitantsii-1856038976.html
В РЭО предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ
В РЭО предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ - РИА Новости, 06.03.2023
В РЭО предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ
Генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев предложил перейти от бумажных платежных квитанций за жилищные услуги к электронным... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T03:22
2023-03-06T04:04
общество
жкх
денис буцаев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
российский экологический оператор
россия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев предложил перейти от бумажных платежных квитанций за жилищные услуги к электронным документам, сообщают "Известия".Гендиректор РЭО направил в Минстрой документ, в котором он сообщил, что в месяц на платежки тратится около 50 тонн бумаги. Все эти квитанции после получения в основном выбрасываются, к тому же, бумага дорожает. Эти факторы подтверждают, что переход на электронные квитанции гораздо более благоприятен для экологической обстановки.Тем не менее, в документе отмечено, что привычные квитанции следует сохранить для тех, "кто не очень хорошо владеет компьютерными технологиями".Ранее Минстрой предложил ввести единый документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг.Государственную информационную систему ЖКХ запустили в 2016 году. Система должна содержать информацию обо всех объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории России, об их состоянии, основных характеристиках, способах управления ими, а также актуальные сведения о видах и стоимости коммунальных услуг, наличии и размере задолженности.
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общество, жкх, денис буцаев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), российский экологический оператор, россия
Общество, ЖКХ, Денис Буцаев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Российский экологический оператор, Россия
В РЭО предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

"Известия": РЭО предложил заменить бумажные квитанции за ЖКУ на электронные

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев предложил перейти от бумажных платежных квитанций за жилищные услуги к электронным документам, сообщают "Известия".
Гендиректор РЭО направил в Минстрой документ, в котором он сообщил, что в месяц на платежки тратится около 50 тонн бумаги. Все эти квитанции после получения в основном выбрасываются, к тому же, бумага дорожает. Эти факторы подтверждают, что переход на электронные квитанции гораздо более благоприятен для экологической обстановки.
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Тем не менее, в документе отмечено, что привычные квитанции следует сохранить для тех, "кто не очень хорошо владеет компьютерными технологиями".
Ранее Минстрой предложил ввести единый документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Государственную информационную систему ЖКХ запустили в 2016 году. Система должна содержать информацию обо всех объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории России, об их состоянии, основных характеристиках, способах управления ими, а также актуальные сведения о видах и стоимости коммунальных услуг, наличии и размере задолженности.
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ОбществоЖКХДенис БуцаевМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Российский экологический операторРоссия
 
 
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