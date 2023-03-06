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Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/kupyansk-1856045774.html
Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР
Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2023
Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР
Киевские силовики в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T07:07
2023-03-06T07:07
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
луганская народная республика
сватово
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Киевские силовики в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Из района населенного пункта Купянск, по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн вооруженных формирований Украины, которые идут в основном в темное время суток", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник отмечает, что стягивают в основном артиллерийские системы западного образца, а также боеприпасы к ним.
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киев
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безопасность, киев, луганская народная республика, сватово, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Луганская Народная Республика, Сватово, Андрей Марочко
Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР

Марочко: Киев в темное время суток стягивает дополнительные силы в район Купянска

© AP Photo / LibkosУкраинский танк
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Киевские силовики в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Из района населенного пункта Купянск, по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн вооруженных формирований Украины, которые идут в основном в темное время суток", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Собеседник отмечает, что стягивают в основном артиллерийские системы западного образца, а также боеприпасы к ним.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевЛуганская Народная РеспубликаСватовоАндрей Марочко
 
 
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