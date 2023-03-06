https://ria.ru/20230306/kupyansk-1856045774.html
Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР
Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2023
Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР
Киевские силовики в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T07:07
2023-03-06T07:07
2023-03-06T07:07
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
луганская народная республика
сватово
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_13795d0743a5b7a81d02186522511092.jpg
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Киевские силовики в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Из района населенного пункта Купянск, по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн вооруженных формирований Украины, которые идут в основном в темное время суток", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник отмечает, что стягивают в основном артиллерийские системы западного образца, а также боеприпасы к ним.
https://ria.ru/20230306/pvo-1856045210.html
киев
луганская народная республика
сватово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:1931:1448_1920x0_80_0_0_45715a8ba0ea7018b07064478cb424aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киев, луганская народная республика, сватово, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Луганская Народная Республика, Сватово, Андрей Марочко
Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР
Марочко: Киев в темное время суток стягивает дополнительные силы в район Купянска