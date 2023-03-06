https://ria.ru/20230306/kupyansk-1856045774.html

Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР

Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2023

Киев стягивает подкрепление на Купянском направлении, заявили в ЛНР

Киевские силовики в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T07:07

2023-03-06T07:07

2023-03-06T07:07

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

луганская народная республика

сватово

андрей марочко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_13795d0743a5b7a81d02186522511092.jpg

ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Киевские силовики в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Из района населенного пункта Купянск, по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн вооруженных формирований Украины, которые идут в основном в темное время суток", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник отмечает, что стягивают в основном артиллерийские системы западного образца, а также боеприпасы к ним.

https://ria.ru/20230306/pvo-1856045210.html

киев

луганская народная республика

сватово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, киев, луганская народная республика, сватово, андрей марочко