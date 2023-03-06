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Чернышенко поручил ведомствам перейти на единую систему коммуникаций к маю - РИА Новости, 06.03.2023
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19:30 06.03.2023 (обновлено: 19:36 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/kommunikatsii-1856231408.html
Чернышенко поручил ведомствам перейти на единую систему коммуникаций к маю
Чернышенко поручил ведомствам перейти на единую систему коммуникаций к маю - РИА Новости, 06.03.2023
Чернышенко поручил ведомствам перейти на единую систему коммуникаций к маю
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) до 1 мая завершить переход на единую систему коммуникаций на базе... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:30
2023-03-06T19:36
общество
технологии
республика татарстан (татарстан)
россия
белгородская область
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) до 1 мая завершить переход на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих, говорится в сообщении аппарата вице-премьера. Единая система коммуникаций - универсальный коммуникационный сервис для госслужащего, защищенное облачное решение. Сервис позволяет работать с документами, поддерживать аудио- и видеозвонки, использовать чат-боты для контроля задач и мессенджеры для быстрой коммуникации. "В рамках совещания Дмитрий Чернышенко поручил всем федеральных ведомствам в срок до 1 мая 2023 года завершить переход на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих (АРМ ГС)", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, более 250 тысяч сотрудников органов госвласти используют АРМ ГС ежедневно. "Но нужно ускоряться - всем ФОИВам, не завершившим переход, необходимо сделать это не позднее апреля 2023 года. РЦТ регионов рекомендуется также активизировать работу по подключению к АРМ ГС. Этого требует геополитическая обстановка", - отметил Чернышенко в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ). Отмечается, что лидерами среди руководителей цифровой трансформации ФОИВ стали: Росрезерв, Росаккредитация, Минвостокразвития, Казначейство России, Рособрнадзор, Росимущество и ФНС России. Региональный рейтинг возглавили: Республика Татарстан, Белгородская область, Тульская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Челябинская область, Липецкая область, Республика Башкирия. Они стали первыми обладателями "Белой книги цифровой экономики" — аналитического продукта, в котором собраны главные события ИТ-отрасли.
https://ria.ru/20230303/natsproekty-1855628708.html
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общество, технологии, республика татарстан (татарстан), россия, белгородская область, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Общество, Технологии, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Белгородская область, Дмитрий Чернышенко, Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
Чернышенко поручил ведомствам перейти на единую систему коммуникаций к маю

Вице-премьер Чернышенко поручил ведомствам перейти на единую систему коммуникаций к 1 мая

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) до 1 мая завершить переход на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих, говорится в сообщении аппарата вице-премьера.
Единая система коммуникаций - универсальный коммуникационный сервис для госслужащего, защищенное облачное решение. Сервис позволяет работать с документами, поддерживать аудио- и видеозвонки, использовать чат-боты для контроля задач и мессенджеры для быстрой коммуникации.
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"В рамках совещания Дмитрий Чернышенко поручил всем федеральных ведомствам в срок до 1 мая 2023 года завершить переход на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих (АРМ ГС)", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, более 250 тысяч сотрудников органов госвласти используют АРМ ГС ежедневно. "Но нужно ускоряться - всем ФОИВам, не завершившим переход, необходимо сделать это не позднее апреля 2023 года. РЦТ регионов рекомендуется также активизировать работу по подключению к АРМ ГС. Этого требует геополитическая обстановка", - отметил Чернышенко в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ).
Отмечается, что лидерами среди руководителей цифровой трансформации ФОИВ стали: Росрезерв, Росаккредитация, Минвостокразвития, Казначейство России, Рособрнадзор, Росимущество и ФНС России. Региональный рейтинг возглавили: Республика Татарстан, Белгородская область, Тульская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Челябинская область, Липецкая область, Республика Башкирия. Они стали первыми обладателями "Белой книги цифровой экономики" — аналитического продукта, в котором собраны главные события ИТ-отрасли.
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ОбществоТехнологииРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияБелгородская областьДмитрий ЧернышенкоФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 
 
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