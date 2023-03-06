https://ria.ru/20230306/kollaboratsionizm-1856153810.html
СБУ обвинила трех жителей Херсонской области в коллаборационизме
СБУ обвинила трех жителей Херсонской области в коллаборационизме - РИА Новости, 06.03.2023
СБУ обвинила трех жителей Херсонской области в коллаборационизме
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании трех жителей Херсонской области по подозрению в организации и проведении референдума о вхождении региона... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:37
2023-03-06T15:37
2023-03-06T15:37
в мире
россия
херсонская область
луганская народная республика
владимир путин
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_8666ec01898680b18f995521036cc7c6.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании трех жителей Херсонской области по подозрению в организации и проведении референдума о вхождении региона в состав России. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. "Служба безопасности разоблачила еще трех вражеских приспешников в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемые участвовали в "организации и проведении референдума" по вхождению региона в состав РФ. На основании собранных доказательств фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины ("коллаборационная деятельность"). Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221115/kollaboratsionizm-1831648044.html
https://ria.ru/20220913/prigovor-1816586909.html
россия
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_376f1790583a35505ebc3c80f4cf787d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , луганская народная республика, владимир путин, служба безопасности украины
В мире, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Служба безопасности Украины
СБУ обвинила трех жителей Херсонской области в коллаборационизме
СБУ задержала трех жителей Херсонской области по подозрению в коллаборационизме