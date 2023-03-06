https://ria.ru/20230306/kollaboratsionizm-1856153810.html

СБУ обвинила трех жителей Херсонской области в коллаборационизме

СБУ обвинила трех жителей Херсонской области в коллаборационизме - РИА Новости, 06.03.2023

СБУ обвинила трех жителей Херсонской области в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании трех жителей Херсонской области по подозрению в организации и проведении референдума о вхождении региона... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:37

2023-03-06T15:37

2023-03-06T15:37

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херсонская область

луганская народная республика

владимир путин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании трех жителей Херсонской области по подозрению в организации и проведении референдума о вхождении региона в состав России. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. "Служба безопасности разоблачила еще трех вражеских приспешников в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемые участвовали в "организации и проведении референдума" по вхождению региона в состав РФ. На основании собранных доказательств фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины ("коллаборационная деятельность"). Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221115/kollaboratsionizm-1831648044.html

https://ria.ru/20220913/prigovor-1816586909.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

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в мире, россия, херсонская область , луганская народная республика, владимир путин, служба безопасности украины