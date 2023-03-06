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В Ачинске из-за домашнего лечения умер четырехлетний ребенок
В Ачинске из-за домашнего лечения умер четырехлетний ребенок - РИА Новости, 06.03.2023
В Ачинске из-за домашнего лечения умер четырехлетний ребенок
В Ачинске умер четырехлетний мальчик, которого мать и бабушка пытались самостоятельно лечить от ожогов, сообщило управление СК по Красноярскому краю. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T08:01
2023-03-06T08:01
2023-03-06T11:53
происшествия
ачинск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. В Ачинске умер четырехлетний мальчик, которого мать и бабушка пытались самостоятельно лечить от ожогов, сообщило управление СК по Красноярскому краю. "По данным следствия, 1 марта 2023 года, ребенок, находясь в квартире у бабушки, опрокинул на себя чайник с кипятком. Мать и бабушка ребенка, не обращаясь за квалифицированной медицинской помощью, на протяжении четырех дней лечили ребенка дома самостоятельно. Сегодня утром мальчик скончался", — говорится в релизе. Мать рассказала, что в первый день полила места ожогов холодной водой. При этом она не смогла объяснить, почему не вызвала врачей. На следующий день женщина купила лекарства и пыталась сама лечить сына. Утром в понедельник она нашла ребенка без признаков жизни. Женщине 29 лет, она нигде не работает, в семье еще трое детей.Уголовное дело открыли по статье "Причинение смерти по неосторожности".В прокуратуре региона начали проверку и возьмут расследование на контроль. Также в ведомстве оценят работу органов опеки. В региональном главке МВД уточнили, что семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, жалоб от соседей не было.
https://ria.ru/20230305/dtp-1856016653.html
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происшествия, ачинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ачинск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ачинске из-за домашнего лечения умер четырехлетний ребенок
СК: женщина четыре дня лечила дома обжегшегося кипятком четырехлетнего сына, ребенок умер
КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости.
В Ачинске умер четырехлетний мальчик, которого мать и бабушка пытались самостоятельно лечить от ожогов, сообщило управление СК по Красноярскому краю
.
"По данным следствия, 1 марта 2023 года, ребенок, находясь в квартире у бабушки, опрокинул на себя чайник с кипятком. Мать и бабушка ребенка, не обращаясь за квалифицированной медицинской помощью, на протяжении четырех дней лечили ребенка дома самостоятельно. Сегодня утром мальчик скончался", — говорится в релизе.
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Мать рассказала, что в первый день полила места ожогов холодной водой. При этом она не смогла объяснить, почему не вызвала врачей. На следующий день женщина купила лекарства и пыталась сама лечить сына. Утром в понедельник она нашла ребенка без признаков жизни.
Женщине 29 лет, она нигде не работает, в семье еще трое детей.
Уголовное дело открыли по статье "Причинение смерти по неосторожности".
В прокуратуре региона начали проверку и возьмут расследование на контроль. Также в ведомстве оценят работу органов опеки. В региональном главке МВД уточнили, что семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, жалоб от соседей не было.
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