https://ria.ru/20230306/kiev-1856036629.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T01:56

2023-03-06T01:56

2023-03-06T02:02

киев

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Ранее в ночь на понедельник тревога уже была объявлена в Киевской области (сам Киев в ее состав не входит), а также Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины.

https://ria.ru/20230306/vzryvy-1856036153.html

киев

украина

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киев, в мире, украина