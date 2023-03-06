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Российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 06.03.2023 (обновлено: 10:10 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/kherson-1856065381.html
Российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 06.03.2023
Российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения украинских войск в херсонском районе Антоновка, уничтожив 14 военных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:08
2023-03-06T10:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения украинских войск в херсонском районе Антоновка, уничтожив 14 военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по пункту дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Антоновки был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 6 единиц автомобильной техники,14 погибших военных ВСУ, 16 раненых", - сказал собеседник агентства.Кроме того, в районе населенного пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, а в районе населенного пункта Белозерка - гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом. В обоих случаях погибли пятеро украинских военных.
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения ВСУ в херсонском районе Антоновка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации
Военнослужащие артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) Мста-С на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения украинских войск в херсонском районе Антоновка, уничтожив 14 военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью по пункту дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Антоновки был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 6 единиц автомобильной техники,14 погибших военных ВСУ, 16 раненых", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, в районе населенного пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, а в районе населенного пункта Белозерка - гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом. В обоих случаях погибли пятеро украинских военных.
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