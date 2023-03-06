https://ria.ru/20230306/kherson-1856065381.html

Российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 06.03.2023

Российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения украинских войск в херсонском районе Антоновка, уничтожив 14 военных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:08

2023-03-06T10:08

2023-03-06T10:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения украинских войск в херсонском районе Антоновка, уничтожив 14 военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по пункту дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Антоновки был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 6 единиц автомобильной техники,14 погибших военных ВСУ, 16 раненых", - сказал собеседник агентства.Кроме того, в районе населенного пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, а в районе населенного пункта Белозерка - гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом. В обоих случаях погибли пятеро украинских военных.

https://ria.ru/20230305/lnr-1855918583.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность