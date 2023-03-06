Российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения ВСУ в херсонском районе Антоновка
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации
Военнослужащие артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 мар – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения украинских войск в херсонском районе Антоновка, уничтожив 14 военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью по пункту дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Антоновки был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 6 единиц автомобильной техники,14 погибших военных ВСУ, 16 раненых", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, в районе населенного пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, а в районе населенного пункта Белозерка - гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом. В обоих случаях погибли пятеро украинских военных.