https://ria.ru/20230306/investitsii-1856038215.html

В Турции заявили о необходимости российских инвестиций

В Турции заявили о необходимости российских инвестиций - РИА Новости, 06.03.2023

В Турции заявили о необходимости российских инвестиций

Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T03:03

2023-03-06T03:03

2023-03-06T03:15

турция

россия

европа

владимир путин

северный поток

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в конце января объявлял, что международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится 14-15 февраля, после землетрясений 6 февраля встреча была перенесена предварительно на 22 марта.Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции. В ближайшее время, как заявил РИА Новости в конце февраля источник, знакомый с переговорами, они возобновятся.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России.Газовый хаб, как отмечал президент Турции Тайип Эрдоган, может быть расположен в регионе Фракия в европейской части страны. Газ оттуда, по предположению турецких исследователей, может направляться по трем веткам: южная ветвь пойдет в Италию, средняя - в Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная - в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию.

https://ria.ru/20230305/gaz-1855923213.html

https://ria.ru/20230305/khab-1855920505.html

турция

россия

европа

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турция, россия, европа, владимир путин, северный поток, в мире