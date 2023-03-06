https://ria.ru/20230306/interventsiya-1856032773.html

РВИО сравнило помощь Запада Украине с поддержкой "белых" при интервенции

РВИО сравнило помощь Запада Украине с поддержкой "белых" при интервенции - РИА Новости, 06.03.2023

РВИО сравнило помощь Запада Украине с поддержкой "белых" при интервенции

Запад поставляет оружие Украине, понимая, что военной победы Киева добиться практически невозможно, как и в случае с поддержкой белых армий в годы интервенции и РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T00:30

2023-03-06T00:30

2023-03-06T00:51

безопасность

россия

украина

франция

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Запад поставляет оружие Украине, понимая, что военной победы Киева добиться практически невозможно, как и в случае с поддержкой белых армий в годы интервенции и гражданской войны, его цель – изматывание и распад России ценой чужой крови, заявил РИА Новости научный директор РВИО Михаил Мягков. Ровно 105 лет назад, 6 марта 1918 года, в Мурманске высадился британский морской десант с линейного корабля "Лори". С этого дня началась интервенция в России стран Антанты (бывшие союзники Российской империи в Первой мировой войне — Великобритания и Франция). Лондон и Париж называли разные причины вторжения, в том числе желание восстановить фронт против Германии и защитить склады с союзным оружием в Мурманске, Архангельске, Владивостоке и Крыму, а также помочь белой армии, чтобы не допустить расползания большевистской революции по странам Европы. Историк отметил, что эта политика очень похожа на поддержку Антантой белых армий, целью которой была не их победа над красными, а "бесконечная война русских против русских и контролируемый хаос". Не дать ни победить, ни проиграть По мнению Мягкова, как и 105 лет назад, так и сегодня Запад руководствуется по отношению к России политикой двойных стандартов — страны Антанты вооружали белогвардейцев, но делали это в недостаточной мере, чтобы те не усилились настолько, чтобы разгромить большевиков. Другим примером подобного двуличия Антанты стала ее позиция по поддержке Добровольческой армии генерала Деникина во время Советско-польской войны. "В этот критический момент для развития успеха белого генерала Антанте надо было поддержать его наступление на юге России, но она намеренно этого не сделала. Более того, Запад категорически "запретил" польскому правителю Пилсудскому организовать решительное наступление на РСФСР, потому что победа Деникина опять-таки давала шансы на восстановление единого российского государства, но, когда же он был разбит, полякам был дан зеленый свет на ослабление уже красных", — подчеркнул научный директор РВИО. Разделить на колонии Мягков напомнил, что руководители белого движения отдавали отчет в неискренности союзников. Так, служивший в разведывательном отделе "Верховного правителя России" (1918-1920) адмирала Колчака капитан Симонов докладывал, что цель интервентов заключалась в ослаблении и разделе России. Каждая страна, будь то державы Антанты, "Четвертного союза" (Германия, Австро-Венгрия, Турция) или Япония, хотела получить под свое управление государство-доминион из обломков бывшей Российской империи. Историк напомнил, что "союзники" России официально поделили ее на сферы влияния на военной конференции Антанты, которая состоялась 15-16 марта 1918 года в Лондоне. Научный директор РВИО отметил, что Антанта стремилась разделить Россию не только по контуру военного противостояния красных и белых, уже в 1918 году задолго до появления термина "цветная революция" Запад пытался разыграть подобный сценарий при помощи эсеров и Чехословацкого корпуса. "В XXI веке активно стали говорить о так называемых "цветных революциях", но эти технологии были обкатаны Западом еще более 100 лет назад во время интервенции, когда остававшиеся в РСФСР представители Великобритании и Франции вели заговорщическую деятельность, пытаясь при помощи тех же эсеров захватить Ярославль, Вологду, затем Москву, то есть устроить переворот, свергнуть там большевистский режим и поставить марионеточное правительство, которое не подчинялось бы ни красным, ни белым", — рассказал Мягков. Террор интервентов По мнению собеседника агентства, даже спустя век в России не должны забывать о разрушениях и терроре, которые устраивали интервенты, не предоставив при этом никаких компенсаций. Одним из самых страшных примеров террора интервентов историк назвал концлагерь, который устроили британцы на острове Мудьюг в Архангельской области. Его узниками стали и белые, и красные, и партизаны: "Через него прошло несколько тысяч человек, умерщвлено — 300. Эти преступления остались без искупления, союзники нас просто не стали слушать". Материальный ущерб Разрушительный эффект интервенции для России заключался также в масштабных материальных потерях. Собеседник агентства выразил мнение, что "заоблачная" сумма компенсации, которую большевики предъявили странам Запада во время Генуэзской конференции в 1922 году, не была взята "с потолка", а примерно соответствует реальному ущербу, понесенному Россией в результате иностранного вторжения. По словам историка, все участники интервенции воспользовались гражданской войной в России для разграбления ее ресурсов: "Вывозили в буквальном смысле все: хлеб, нефть, станки; японцы, отступая, даже железнодорожное оборудование с собой забирали". Россию не победить Мягков подчеркнул, что сегодня Запад напрасно надеется победить Россию в конфликте "на истощение", использовав Украину как разменную монету. По его мнению, как тогда, так и сейчас в обществах этих стран накопится усталость от противостояния, что вынудит местные элиты пересмотреть отношения с Москвой. В то же время научный директор РВИО посетовал, что сегодняшнее руководство европейских стран не обладает рассудительностью и волей своих предшественников, которые понимали опасность попадания в зависимость от США вопреки собственным национальным интересам. "Даже Черчилль, изначально бывший ярым сторонником интервенции, понял, что без России как важнейшего партнера еще с царских времен экономика европейских держав обвалится, попадя в промышленную зависимость от США, на которых Первая мировая практически никак не сказалась. Пришлось повернуться к "ненавистным" большевикам — сначала наладить торговые связи, после чего уже в 1924 году на Западе прошла "полоса признания" СССР", — заключил историк.

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https://ria.ru/20230305/stalin-1855943283.html

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https://ria.ru/20230305/stalin-1855947166.html

https://ria.ru/20230219/ukraina-1852956905.html

https://ria.ru/20230106/angliya-1843215374.html

https://ria.ru/20230202/zapad-1849124267.html

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безопасность, россия, украина, франция, российское военно-историческое общество (рвио)