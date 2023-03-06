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Грузинская оппозиция анонсировала митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 06.03.2023
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15:20 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/inoagenty-1856149543.html
Грузинская оппозиция анонсировала митинг против закона об иноагентах
Грузинская оппозиция анонсировала митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 06.03.2023
Грузинская оппозиция анонсировала митинг против закона об иноагентах
Представители оппозиционных грузинских партий готовят в ближайшие дни масштабный митинг против внесенного в парламент законопроекта об иностранных агентах,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:20
2023-03-06T15:20
в мире
тбилиси
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 6 мар - РИА Новости. Представители оппозиционных грузинских партий готовят в ближайшие дни масштабный митинг против внесенного в парламент законопроекта об иностранных агентах, заявила оппозиционный депутат Саломе Самадашвили. В понедельник проходит митинг у здания парламента, где рассмотрение законопроекта сопровождалось дракой между депутатами. "Рассмотрение законопроекта проходит в режиме насилия. Хочу обратиться к населению: лишь совместными силами мы сможем добиться единой цели. Мы планируем широкомасштабную акцию в ближайшие дни, сегодня пройдут консультации, и дата будет известна. Прошу присоединиться всех, кого заботит будущее страны", - заявила Самадашвили журналистам. К собравшимся перед парламентом протестующим присоединились студенты, которые пообещали "совершить революцию". Они написали слово "Революция" на здании парламента. Оппозиционеры уверяют, что будут "физически сопротивляться принятию закона". Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", у которых парламентское большинство, сообщали, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза. В знак протеста у парламента проходят акции протеста.
https://ria.ru/20220327/zaderzhanie-1780355801.html
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в мире, тбилиси, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Тбилиси, Грузия, Саломе Зурабишвили
Грузинская оппозиция анонсировала митинг против закона об иноагентах

Грузинские оппозиционные партии готовят масштабный митинг против закона об иноагентах

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг в Грузии
Митинг в Грузии - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Митинг в Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 6 мар - РИА Новости. Представители оппозиционных грузинских партий готовят в ближайшие дни масштабный митинг против внесенного в парламент законопроекта об иностранных агентах, заявила оппозиционный депутат Саломе Самадашвили.
В понедельник проходит митинг у здания парламента, где рассмотрение законопроекта сопровождалось дракой между депутатами.
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"Рассмотрение законопроекта проходит в режиме насилия. Хочу обратиться к населению: лишь совместными силами мы сможем добиться единой цели. Мы планируем широкомасштабную акцию в ближайшие дни, сегодня пройдут консультации, и дата будет известна. Прошу присоединиться всех, кого заботит будущее страны", - заявила Самадашвили журналистам.
К собравшимся перед парламентом протестующим присоединились студенты, которые пообещали "совершить революцию". Они написали слово "Революция" на здании парламента. Оппозиционеры уверяют, что будут "физически сопротивляться принятию закона".
Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", у которых парламентское большинство, сообщали, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть.
Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза. В знак протеста у парламента проходят акции протеста.
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В миреТбилисиГрузияСаломе Зурабишвили
 
 
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