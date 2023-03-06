https://ria.ru/20230306/inoagenty-1856149543.html
Грузинская оппозиция анонсировала митинг против закона об иноагентах
Грузинская оппозиция анонсировала митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 06.03.2023
Грузинская оппозиция анонсировала митинг против закона об иноагентах
Представители оппозиционных грузинских партий готовят в ближайшие дни масштабный митинг против внесенного в парламент законопроекта об иностранных агентах,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:20
2023-03-06T15:20
2023-03-06T15:20
в мире
тбилиси
грузия
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753040452_0:29:906:538_1920x0_80_0_0_b0de2d3c6e83b2766c1867b571eab010.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мар - РИА Новости. Представители оппозиционных грузинских партий готовят в ближайшие дни масштабный митинг против внесенного в парламент законопроекта об иностранных агентах, заявила оппозиционный депутат Саломе Самадашвили. В понедельник проходит митинг у здания парламента, где рассмотрение законопроекта сопровождалось дракой между депутатами. "Рассмотрение законопроекта проходит в режиме насилия. Хочу обратиться к населению: лишь совместными силами мы сможем добиться единой цели. Мы планируем широкомасштабную акцию в ближайшие дни, сегодня пройдут консультации, и дата будет известна. Прошу присоединиться всех, кого заботит будущее страны", - заявила Самадашвили журналистам. К собравшимся перед парламентом протестующим присоединились студенты, которые пообещали "совершить революцию". Они написали слово "Революция" на здании парламента. Оппозиционеры уверяют, что будут "физически сопротивляться принятию закона". Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", у которых парламентское большинство, сообщали, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза. В знак протеста у парламента проходят акции протеста.
https://ria.ru/20220327/zaderzhanie-1780355801.html
https://ria.ru/20221118/gruziya-1832491263.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753040452_2:0:846:633_1920x0_80_0_0_3e2b09a154808288cd8425acdb2052ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Тбилиси, Грузия, Саломе Зурабишвили
Грузинская оппозиция анонсировала митинг против закона об иноагентах
Грузинские оппозиционные партии готовят масштабный митинг против закона об иноагентах
ТБИЛИСИ, 6 мар - РИА Новости. Представители оппозиционных грузинских партий готовят в ближайшие дни масштабный митинг против внесенного в парламент законопроекта об иностранных агентах, заявила оппозиционный депутат Саломе Самадашвили.
В понедельник проходит митинг у здания парламента, где рассмотрение законопроекта сопровождалось дракой между депутатами.
В Тбилиси задержали 20 митинговавших против роста цен на топливо
"Рассмотрение законопроекта проходит в режиме насилия. Хочу обратиться к населению: лишь совместными силами мы сможем добиться единой цели. Мы планируем широкомасштабную акцию в ближайшие дни, сегодня пройдут консультации, и дата будет известна. Прошу присоединиться всех, кого заботит будущее страны", - заявила Самадашвили журналистам.
К собравшимся перед парламентом протестующим присоединились студенты, которые пообещали "совершить революцию". Они написали слово "Революция" на здании парламента. Оппозиционеры уверяют, что будут "физически сопротивляться принятию закона".
Ранее в парламент Грузии
поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", у которых парламентское большинство, сообщали, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили
наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть.
Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза. В знак протеста у парламента проходят акции протеста.
Оппозиция мешает европейскому курсу Грузии, заявил премьер Гарибашвили