https://ria.ru/20230306/gospodderzhka-1856136600.html
Тюменские сельхозпроизводители получат 3,9 миллиарда рублей господдержки
Тюменские сельхозпроизводители получат 3,9 миллиарда рублей господдержки - РИА Новости, 06.03.2023
Тюменские сельхозпроизводители получат 3,9 миллиарда рублей господдержки
Сельхозпроизводители Тюменской области в 2023 году получат 3,9 миллиарда рублей государственной поддержки, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:36
2023-03-06T14:36
2023-03-06T14:36
тюменская область
экономика
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 6 мар – РИА Новости. Сельхозпроизводители Тюменской области в 2023 году получат 3,9 миллиарда рублей государственной поддержки, сообщает информационный центр правительства региона. Аграриям в преддверии посевных работ необходима поддержка, поэтому в бюджете всегда предусматриваются на это средства, прокомментировал выделение средств из бюджета губернатор Александр Моор, подчеркнув, что основные направления субсидирования сохранятся. "3,9 миллиарда рублей запланировано на государственную поддержку сельскохозяйственного производства Тюменской области в 2023 году. Большая часть средств — из регионального бюджета", – говорится в сообщении информцентра. Отмечается, что в 2023 году сельхозпроизводители смогут по-прежнему получить субсидии на развитие подотраслей растениеводства и животноводства, материально-технической базы, мелиоративного комплекса, на комплексное развитие сельских территорий и так далее. Новшеством станет то, что ведущие личное подсобное хозяйство самозанятые смогут получить субсидии на производство молока, элитное семеноводство, а также производство и реализацию картофеля, овощей открытого грунта.
https://ria.ru/20230306/promproizvodstvo-1856135040.html
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экономика, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Александр Моор
Тюменские сельхозпроизводители получат 3,9 миллиарда рублей господдержки
Тюменские сельхозпроизводители получат 3,9 миллиарда рублей господдержки в 2023 году
ТЮМЕНЬ, 6 мар – РИА Новости. Сельхозпроизводители Тюменской области в 2023 году получат 3,9 миллиарда рублей государственной поддержки, сообщает информационный центр правительства региона.
Аграриям в преддверии посевных работ необходима поддержка, поэтому в бюджете всегда предусматриваются на это средства, прокомментировал выделение средств из бюджета губернатор Александр Моор
, подчеркнув, что основные направления субсидирования сохранятся.
"3,9 миллиарда рублей запланировано на государственную поддержку сельскохозяйственного производства Тюменской области в 2023 году. Большая часть средств — из регионального бюджета", – говорится в сообщении информцентра.
Отмечается, что в 2023 году сельхозпроизводители смогут по-прежнему получить субсидии на развитие подотраслей растениеводства и животноводства, материально-технической базы, мелиоративного комплекса, на комплексное развитие сельских территорий и так далее. Новшеством станет то, что ведущие личное подсобное хозяйство самозанятые смогут получить субсидии на производство молока, элитное семеноводство, а также производство и реализацию картофеля, овощей открытого грунта.
В Тюменской области вырос индекс промышленного производства