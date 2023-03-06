https://ria.ru/20230306/glavnokomanduyuschiy-1856090530.html

Зеленский ввел в ставку главнокомандующего первого замминистра обороны

Зеленский ввел в ставку главнокомандующего первого замминистра обороны - РИА Новости, 06.03.2023

Зеленский ввел в ставку главнокомандующего первого замминистра обороны

Владимир Зеленский ввел в состав ставки главнокомандующего первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка, следует из указа, опубликованного на РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:47

2023-03-06T11:47

2023-03-06T11:47

в мире

украина

владимир зеленский

алексей данилов

дмитрий кулеба

верховная рада украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в состав ставки главнокомандующего первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка, следует из указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского в понедельник. "Согласно статье 8 закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав ставки верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича - первого заместителя министра обороны Украины", - говорится в тексте указа. В феврале представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о назначении Александра Павлюка новым заместителем министра обороны Украины. В феврале 2022 года Зеленский издал указ об образовании ставки верховного главнокомандующего, где он стал председателем, а секретарь СНБО Алексей Данилов - координатором. Также в состав членов ставки вошли еще 18 человек, среди них глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников, премьер-министр Денис Шмыгаль.

https://ria.ru/20230306/bayden-1856071705.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, алексей данилов, дмитрий кулеба, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины