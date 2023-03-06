https://ria.ru/20230306/gazoprovod-1856107766.html
Решение о судьбе "Северных потоков" должны принять акционеры, заявил Песков
Решение о судьбе "Северных потоков" должны принять акционеры, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2023
Решение о судьбе "Северных потоков" должны принять акционеры, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к "Газпрому" вопрос о судьбе трубопроводов "Северные потоки", отметив при этом, что решение... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:44
2023-03-06T12:44
2023-03-06T12:44
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к "Газпрому" вопрос о судьбе трубопроводов "Северные потоки", отметив при этом, что решение должно приниматься коллегиально, всеми акционерами этого международного проекта. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о якобы планах законсервировать подводные газопроводы "Северный поток" и об отсутствии планов по их ремонту. "Это нужно обращаться, спрашивать у компании "Газпром", которая является так или иначе акционером этого международного проекта. И конечно, это решение, которое должно приниматься коллегиально, всеми акционерами. Вы знаете, что это международный проект", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном закрытии трубопроводов. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230303/sevpotok-1855639523.html
https://ria.ru/20230302/rassledovanie-1855306991.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, германия, владимир путин, дмитрий песков, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
Решение о судьбе "Северных потоков" должны принять акционеры, заявил Песков
Песков: решение о дальнейшей судьбе "Северных потоков" должно приниматься акционерами