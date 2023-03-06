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В Chevron заявили о влиянии спецоперации на изменения мирового рынка газа - РИА Новости, 06.03.2023
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22:03 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/gaz-1856247355.html
В Chevron заявили о влиянии спецоперации на изменения мирового рынка газа
В Chevron заявили о влиянии спецоперации на изменения мирового рынка газа - РИА Новости, 06.03.2023
В Chevron заявили о влиянии спецоперации на изменения мирового рынка газа
Мировой рынок газа претерпел большие структурные изменения с началом специальной военной операции России на Украине, заявил в понедельник глава американской... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T22:03
2023-03-06T22:03
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ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Мировой рынок газа претерпел большие структурные изменения с началом специальной военной операции России на Украине, заявил в понедельник глава американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт. По его словам, США, которые и прежде выступали крупным экспортером природного газа, вероятно, теперь еще больше будут наращивать объемы своих поставок в другие страны. "Это, в свою очередь, влечет за собой изменения в механизмах ценообразования", - указал глава Chevron. Оценивая трансформацию глобального нефтяного рынка под влиянием ситуации вокруг Украины, Вирт выразил мнение, что тот все еще пытается приспособиться к нынешним геополитическим событиям. "Российская нефть, как вам известно, все еще поступает на различные рынки", - отметил глава американского нефтегазового гиганта.
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экономика, россия, украина, chevron , в мире
Экономика, Россия, Украина, Chevron , В мире
В Chevron заявили о влиянии спецоперации на изменения мирового рынка газа

В Chevron заявили о структурных изменениях мирового рынка газа с начала спецоперации

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Мировой рынок газа претерпел большие структурные изменения с началом специальной военной операции России на Украине, заявил в понедельник глава американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт.
«
"Рынки газа структурно в наибольшей степени изменились после начала (спецоперации РФ) на Украине", - сказал Вирт на открытии одной из ведущих международных энергетических конференций CERAWeek, которая стартовала в американском Хьюстоне.
По его словам, США, которые и прежде выступали крупным экспортером природного газа, вероятно, теперь еще больше будут наращивать объемы своих поставок в другие страны. "Это, в свою очередь, влечет за собой изменения в механизмах ценообразования", - указал глава Chevron.
Оценивая трансформацию глобального нефтяного рынка под влиянием ситуации вокруг Украины, Вирт выразил мнение, что тот все еще пытается приспособиться к нынешним геополитическим событиям.
"Российская нефть, как вам известно, все еще поступает на различные рынки", - отметил глава американского нефтегазового гиганта.
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