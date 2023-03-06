https://ria.ru/20230306/gaz-1856247355.html

В Chevron заявили о влиянии спецоперации на изменения мирового рынка газа

В Chevron заявили о влиянии спецоперации на изменения мирового рынка газа - РИА Новости, 06.03.2023

В Chevron заявили о влиянии спецоперации на изменения мирового рынка газа

Мировой рынок газа претерпел большие структурные изменения с началом специальной военной операции России на Украине, заявил в понедельник глава американской... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T22:03

2023-03-06T22:03

2023-03-06T22:03

экономика

россия

украина

chevron

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg

ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Мировой рынок газа претерпел большие структурные изменения с началом специальной военной операции России на Украине, заявил в понедельник глава американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт. По его словам, США, которые и прежде выступали крупным экспортером природного газа, вероятно, теперь еще больше будут наращивать объемы своих поставок в другие страны. "Это, в свою очередь, влечет за собой изменения в механизмах ценообразования", - указал глава Chevron. Оценивая трансформацию глобального нефтяного рынка под влиянием ситуации вокруг Украины, Вирт выразил мнение, что тот все еще пытается приспособиться к нынешним геополитическим событиям. "Российская нефть, как вам известно, все еще поступает на различные рынки", - отметил глава американского нефтегазового гиганта.

https://ria.ru/20221209/gaz-1837534395.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, chevron , в мире