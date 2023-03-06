В Chevron заявили о влиянии спецоперации на изменения мирового рынка газа
В Chevron заявили о структурных изменениях мирового рынка газа с начала спецоперации
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Мировой рынок газа претерпел большие структурные изменения с началом специальной военной операции России на Украине, заявил в понедельник глава американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт.
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"Рынки газа структурно в наибольшей степени изменились после начала (спецоперации РФ) на Украине", - сказал Вирт на открытии одной из ведущих международных энергетических конференций CERAWeek, которая стартовала в американском Хьюстоне.
По его словам, США, которые и прежде выступали крупным экспортером природного газа, вероятно, теперь еще больше будут наращивать объемы своих поставок в другие страны. "Это, в свою очередь, влечет за собой изменения в механизмах ценообразования", - указал глава Chevron.
Оценивая трансформацию глобального нефтяного рынка под влиянием ситуации вокруг Украины, Вирт выразил мнение, что тот все еще пытается приспособиться к нынешним геополитическим событиям.
"Российская нефть, как вам известно, все еще поступает на различные рынки", - отметил глава американского нефтегазового гиганта.