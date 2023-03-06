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В Самарской области жители более 500 домов остались без газа из-за аварии - РИА Новости, 06.03.2023
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11:47 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/gaz-1856090414.html
В Самарской области жители более 500 домов остались без газа из-за аварии
В Самарской области жители более 500 домов остались без газа из-за аварии - РИА Новости, 06.03.2023
В Самарской области жители более 500 домов остались без газа из-за аварии
Газоснабжение более 500 домов в двух поселках Самарской области приостановлено из-за аварии, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:47
2023-03-06T11:47
происшествия
жкх
самарская область
россия
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САМАРА, 6 мар - РИА Новости. Газоснабжение более 500 домов в двух поселках Самарской области приостановлено из-за аварии, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, в понедельник утром во время проведения земляных работ на улице Целинной в поселке Прогресс произошел порыв подземного газопровода высокого давления. "В результате приостановлено газоснабжение более 500 домов в населенных пунктах Прогресс и Чувичи. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении. Завершение работ и восстановление подачи газа в жилые дома находится на контроле прокуратуры района.
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происшествия, жкх, самарская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Самарская область, Россия
В Самарской области жители более 500 домов остались без газа из-за аварии

В двух поселках Самарской области жители более 500 домов остались без газа из-за аварии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горелка газовой плиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 мар - РИА Новости. Газоснабжение более 500 домов в двух поселках Самарской области приостановлено из-за аварии, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, в понедельник утром во время проведения земляных работ на улице Целинной в поселке Прогресс произошел порыв подземного газопровода высокого давления.
"В результате приостановлено газоснабжение более 500 домов в населенных пунктах Прогресс и Чувичи. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Завершение работ и восстановление подачи газа в жилые дома находится на контроле прокуратуры района.
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