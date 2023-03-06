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Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН - РИА Новости, 06.03.2023
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19:48 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/fsin-1856233587.html
Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН
Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН - РИА Новости, 06.03.2023
Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева замдиректора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:48
2023-03-06T19:48
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
политика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева замдиректора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "Назначить генерал-майора внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Политика
Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН

Президент Путин назначил генерал-майора внутренней службы Гиричева замдиректора ФСИН

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева замдиректора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Назначить генерал-майора внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Дмитрий Грибков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совбеза
27 февраля, 16:10
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Политика
 
 
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