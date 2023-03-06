https://ria.ru/20230306/fsin-1856233587.html
Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН
Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН - РИА Новости, 06.03.2023
Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева замдиректора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:48
2023-03-06T19:48
2023-03-06T19:48
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
политика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева замдиректора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "Назначить генерал-майора внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230227/gribkov-1854630275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Политика
Путин назначил Гиричева замдиректора ФСИН
Президент Путин назначил генерал-майора внутренней службы Гиричева замдиректора ФСИН