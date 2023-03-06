Медведев заявил о резком снижении влияния Франции за пределами Европы
Медведев: влияние Франции в Азии, Африке и Латинской Америке стремительно снижается
© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент на военной базе Гао в Мали
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Влияние Франции в Азии, Африке и Латинской Америке стремительно уменьшается, подлинно суверенные государства перестают бояться диктата "коллективного Запада", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации в соцсети "Вконтакте" и на сайте "Единой России".
Он отметил, что в мире "настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого".
"Главная же причина состоит в том, что подлинно суверенные государства перестают бояться диктата пресловутого "коллективного Запада". Собственные национальные интересы перевешивают риски санкционного противодействия. Страх, который еще Плиний Младший назвал плохим наставником в вопросах о должном, больше не работает. Латинская Америка, воспринимаемая атлантистами ещё с Доктрины Монро 1823 года в качестве своего "заднего двора", категорически не приемлет такого статуса",- написал Медведев.
Медведев считает, что часть элит в западных странах всё больше понимает происходящие изменения, и не только про Южную Америку. "В выпущенном на днях номере французского журнала L’Express с футуристическими прогнозами для местных вооружённых сил (да и внешней политики в целом) нет ни одного положительного. ЦАР и Мали без особых церемоний уже указали на дверь французским воинским контингентам, а правительство Буркина Фасо вообще приняло решение о денонсации заключённого в 1961 году Договора о военной помощи. Влияние Пятой республики в Азии, Африке и Латинской Америке, как и всех остальных растерявших витальные силы и общественный ритм ожиревших западных хозяев, сжимается как шагреневая кожа", - подчеркнул Медведев.