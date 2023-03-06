https://ria.ru/20230306/frantsiya-1856081721.html

Медведев заявил о резком снижении влияния Франции за пределами Европы

Медведев заявил о резком снижении влияния Франции за пределами Европы - РИА Новости, 06.03.2023

Медведев заявил о резком снижении влияния Франции за пределами Европы

Влияние Франции в Азии, Африке и Латинской Америке стремительно уменьшается, подлинно суверенные государства перестают бояться диктата "коллективного Запада",... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:21

2023-03-06T11:21

2023-03-06T11:21

в мире

латинская америка

франция

дмитрий медведев

азия

африка

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единая россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Влияние Франции в Азии, Африке и Латинской Америке стремительно уменьшается, подлинно суверенные государства перестают бояться диктата "коллективного Запада", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации в соцсети "Вконтакте" и на сайте "Единой России". Он отметил, что в мире "настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого". "Главная же причина состоит в том, что подлинно суверенные государства перестают бояться диктата пресловутого "коллективного Запада". Собственные национальные интересы перевешивают риски санкционного противодействия. Страх, который еще Плиний Младший назвал плохим наставником в вопросах о должном, больше не работает. Латинская Америка, воспринимаемая атлантистами ещё с Доктрины Монро 1823 года в качестве своего "заднего двора", категорически не приемлет такого статуса",- написал Медведев. Медведев считает, что часть элит в западных странах всё больше понимает происходящие изменения, и не только про Южную Америку. "В выпущенном на днях номере французского журнала L’Express с футуристическими прогнозами для местных вооружённых сил (да и внешней политики в целом) нет ни одного положительного. ЦАР и Мали без особых церемоний уже указали на дверь французским воинским контингентам, а правительство Буркина Фасо вообще приняло решение о денонсации заключённого в 1961 году Договора о военной помощи. Влияние Пятой республики в Азии, Африке и Латинской Америке, как и всех остальных растерявших витальные силы и общественный ритм ожиревших западных хозяев, сжимается как шагреневая кожа", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html

латинская америка

франция

азия

африка

россия

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Кирилл Волков

в мире, латинская америка, франция, дмитрий медведев, азия, африка, россия, единая россия