https://ria.ru/20230306/eksportery-1856106876.html

РЭЦ: каждый третий экспортер в России — женщина

РЭЦ: каждый третий экспортер в России — женщина - РИА Новости, 06.03.2023

РЭЦ: каждый третий экспортер в России — женщина

Треть экспортеров в России - женщины, общая доля женщин-экспортеров 2022 году выросла на 1%, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:41

2023-03-06T12:41

2023-03-06T12:41

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

россия

москва

киргизия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Треть экспортеров в России - женщины, общая доля женщин-экспортеров 2022 году выросла на 1%, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на российско-киргизском женском форуме "Диалог женщин России и Кыргызстана во имя будущего" в Москве."В прошлом году в наших рядах стало больше на 600 предпринимательниц, которые рискнули, открыли для себя новые возможности и стали работать на глобальном рынке", - сообщила она."Важно создавать механизмы, возможности и условия для укрепления международной женской кооперации. Поэтому мы в Российском экспортном центре сформировали целый трек работы по этому направлению, который включает в себя образовательную, информационную и бизнес-поддержку женщин-экспортеров, в том числе на базе нашей Школы экспорта, образовательной организации в рамках группы Российского экспортного центра", - сказала Никишина.По ее словам, совместная работа по развитию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе вузов двух стран станет фундаментом, на котором будут созданы необходимые условия и для развития женского предпринимательства.

https://ria.ru/20230302/proekt-1855432554.html

россия

москва

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, москва, киргизия