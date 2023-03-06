РЭЦ: каждый третий экспортер в России — женщина
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Треть экспортеров в России - женщины, общая доля женщин-экспортеров 2022 году выросла на 1%, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на российско-киргизском женском форуме "Диалог женщин России и Кыргызстана во имя будущего" в Москве.
"В прошлом году в наших рядах стало больше на 600 предпринимательниц, которые рискнули, открыли для себя новые возможности и стали работать на глобальном рынке", - сообщила она.
"Важно создавать механизмы, возможности и условия для укрепления международной женской кооперации. Поэтому мы в Российском экспортном центре сформировали целый трек работы по этому направлению, который включает в себя образовательную, информационную и бизнес-поддержку женщин-экспортеров, в том числе на базе нашей Школы экспорта, образовательной организации в рамках группы Российского экспортного центра", - сказала Никишина.
По ее словам, совместная работа по развитию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе вузов двух стран станет фундаментом, на котором будут созданы необходимые условия и для развития женского предпринимательства.
"В прошлом году в наших рядах стало больше на 600 предпринимательниц, которые рискнули, открыли для себя новые возможности и стали работать на глобальном рынке", - сообщила она.
"Важно создавать механизмы, возможности и условия для укрепления международной женской кооперации. Поэтому мы в Российском экспортном центре сформировали целый трек работы по этому направлению, который включает в себя образовательную, информационную и бизнес-поддержку женщин-экспортеров, в том числе на базе нашей Школы экспорта, образовательной организации в рамках группы Российского экспортного центра", - сказала Никишина.
По ее словам, совместная работа по развитию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе вузов двух стран станет фундаментом, на котором будут созданы необходимые условия и для развития женского предпринимательства.