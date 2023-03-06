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РЭЦ: каждый третий экспортер в России — женщина - РИА Новости, 06.03.2023
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12:41 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/eksportery-1856106876.html
РЭЦ: каждый третий экспортер в России — женщина
РЭЦ: каждый третий экспортер в России — женщина - РИА Новости, 06.03.2023
РЭЦ: каждый третий экспортер в России — женщина
Треть экспортеров в России - женщины, общая доля женщин-экспортеров 2022 году выросла на 1%, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:41
2023-03-06T12:41
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
россия
москва
киргизия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Треть экспортеров в России - женщины, общая доля женщин-экспортеров 2022 году выросла на 1%, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на российско-киргизском женском форуме "Диалог женщин России и Кыргызстана во имя будущего" в Москве."В прошлом году в наших рядах стало больше на 600 предпринимательниц, которые рискнули, открыли для себя новые возможности и стали работать на глобальном рынке", - сообщила она."Важно создавать механизмы, возможности и условия для укрепления международной женской кооперации. Поэтому мы в Российском экспортном центре сформировали целый трек работы по этому направлению, который включает в себя образовательную, информационную и бизнес-поддержку женщин-экспортеров, в том числе на базе нашей Школы экспорта, образовательной организации в рамках группы Российского экспортного центра", - сказала Никишина.По ее словам, совместная работа по развитию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе вузов двух стран станет фундаментом, на котором будут созданы необходимые условия и для развития женского предпринимательства.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, москва, киргизия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Россия, Москва, Киргизия

РЭЦ: каждый третий экспортер в России — женщина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Треть экспортеров в России - женщины, общая доля женщин-экспортеров 2022 году выросла на 1%, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на российско-киргизском женском форуме "Диалог женщин России и Кыргызстана во имя будущего" в Москве.

"В прошлом году в наших рядах стало больше на 600 предпринимательниц, которые рискнули, открыли для себя новые возможности и стали работать на глобальном рынке", - сообщила она.

"Важно создавать механизмы, возможности и условия для укрепления международной женской кооперации. Поэтому мы в Российском экспортном центре сформировали целый трек работы по этому направлению, который включает в себя образовательную, информационную и бизнес-поддержку женщин-экспортеров, в том числе на базе нашей Школы экспорта, образовательной организации в рамках группы Российского экспортного центра", - сказала Никишина.

По ее словам, совместная работа по развитию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе вузов двух стран станет фундаментом, на котором будут созданы необходимые условия и для развития женского предпринимательства.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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2 марта, 17:02
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаРоссияМоскваКиргизия
 
 
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