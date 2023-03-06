"Мой экспорт" поможет подобрать маркетплейсы для экспорта цифровых товаров
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Предприниматели смогут подбирать иностранные маркетплейсы для продажи цифровых товаров с помощью сервиса "Подбор маркетплейсов" на цифровой платформе "Мой экспорт", рассказали бизнесменам на мастер-классе Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и Школы экспорта РЭЦ.
"Цифровые товары – тот самый продукт, который можно и нужно сейчас развивать и экспортировать по всему миру, не страшась существующих барьеров. Мы видим, как растет интерес к цифровым товарам, и решили расширить для таких продуктов сервис "Подбор маркетплейсов", который за 15 минут автоматизировано подбирает подходящие площадки для экспорта", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на мастер-классе по выходу на экспорт через каналы онлайн-торговли, который прошел в рамках ежегодной выставки товаров народного творчества "Ладья. Весенняя фантазия 2023".
Сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт" по запросу экспортера анализирует 150 маркетплейсов по 30 параметрам, включая особенности продвигаемого продукта, предпочтения и планы экспортера. Сервис дает возможность компании оценить площадки, которые в наибольшей степени подходят именно ей.
Мастер-класс по экспортной интернет-торговле провели директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, коммерческий директор компании "Аберикс" Кирилл Маслевцов и руководитель студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design Анна Ситникова. Участники разобрались, что такое цифровые товары, как их экспортировать и какие нишевые маркетплейсы сейчас востребованы.
"Цифровые товары – тот самый продукт, который можно и нужно сейчас развивать и экспортировать по всему миру, не страшась существующих барьеров. Мы видим, как растет интерес к цифровым товарам, и решили расширить для таких продуктов сервис "Подбор маркетплейсов", который за 15 минут автоматизировано подбирает подходящие площадки для экспорта", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на мастер-классе по выходу на экспорт через каналы онлайн-торговли, который прошел в рамках ежегодной выставки товаров народного творчества "Ладья. Весенняя фантазия 2023".
Сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт" по запросу экспортера анализирует 150 маркетплейсов по 30 параметрам, включая особенности продвигаемого продукта, предпочтения и планы экспортера. Сервис дает возможность компании оценить площадки, которые в наибольшей степени подходят именно ей.
Мастер-класс по экспортной интернет-торговле провели директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, коммерческий директор компании "Аберикс" Кирилл Маслевцов и руководитель студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design Анна Ситникова. Участники разобрались, что такое цифровые товары, как их экспортировать и какие нишевые маркетплейсы сейчас востребованы.
Спикеры отметили, что в период турбулентности становится особенно важно искать нестандартные пути вывода своей продукции на зарубежный рынок и развивать уникальные продукты, и в этих условиях все больше предпринимателей начинают продвигать цифровые товары.
Участниками мастер-класса стали более 70 предпринимателей, которые уже экспортируют или только планируют выходить на экспорт через каналы онлайн-торговли, а также заинтересованы в развитии и продвижении собственного бренда.
Посмотреть запись мастер-класса можно на сайте Школы экспорта.