https://ria.ru/20230306/eksport-1856217311.html

"Мой экспорт" поможет подобрать маркетплейсы для экспорта цифровых товаров

"Мой экспорт" поможет подобрать маркетплейсы для экспорта цифровых товаров - РИА Новости, 06.03.2023

"Мой экспорт" поможет подобрать маркетплейсы для экспорта цифровых товаров

Предприниматели смогут подбирать иностранные маркетплейсы для продажи цифровых товаров с помощью сервиса "Подбор маркетплейсов" на цифровой платформе "Мой... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:30

2023-03-06T18:30

2023-03-06T18:30

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

технологии

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Предприниматели смогут подбирать иностранные маркетплейсы для продажи цифровых товаров с помощью сервиса "Подбор маркетплейсов" на цифровой платформе "Мой экспорт", рассказали бизнесменам на мастер-классе Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и Школы экспорта РЭЦ."Цифровые товары – тот самый продукт, который можно и нужно сейчас развивать и экспортировать по всему миру, не страшась существующих барьеров. Мы видим, как растет интерес к цифровым товарам, и решили расширить для таких продуктов сервис "Подбор маркетплейсов", который за 15 минут автоматизировано подбирает подходящие площадки для экспорта", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на мастер-классе по выходу на экспорт через каналы онлайн-торговли, который прошел в рамках ежегодной выставки товаров народного творчества "Ладья. Весенняя фантазия 2023".Сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт" по запросу экспортера анализирует 150 маркетплейсов по 30 параметрам, включая особенности продвигаемого продукта, предпочтения и планы экспортера. Сервис дает возможность компании оценить площадки, которые в наибольшей степени подходят именно ей.Мастер-класс по экспортной интернет-торговле провели директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, коммерческий директор компании "Аберикс" Кирилл Маслевцов и руководитель студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design Анна Ситникова. Участники разобрались, что такое цифровые товары, как их экспортировать и какие нишевые маркетплейсы сейчас востребованы.Спикеры отметили, что в период турбулентности становится особенно важно искать нестандартные пути вывода своей продукции на зарубежный рынок и развивать уникальные продукты, и в этих условиях все больше предпринимателей начинают продвигать цифровые товары.Участниками мастер-класса стали более 70 предпринимателей, которые уже экспортируют или только планируют выходить на экспорт через каналы онлайн-торговли, а также заинтересованы в развитии и продвижении собственного бренда.Посмотреть запись мастер-класса можно на сайте Школы экспорта.

https://ria.ru/20230203/rets-1849504939.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), технологии, россия