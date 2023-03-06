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Производитель экипировки для ВС России перешел на шестидневку во время СВО - РИА Новости, 06.03.2023
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Производитель экипировки для ВС России перешел на шестидневку во время СВО
Производитель экипировки для ВС России перешел на шестидневку во время СВО - РИА Новости, 06.03.2023
Производитель экипировки для ВС России перешел на шестидневку во время СВО
Производитель и разработчик бронежилетов и маскировки для российской армии, научно-производственной специальная фирма "Штурм", во время СВО перешла на... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:46
2023-03-06T10:46
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Производитель и разработчик бронежилетов и маскировки для российской армии, научно-производственной специальная фирма "Штурм", во время СВО перешла на шестидневную рабочую неделю, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Владимир Дробяк. "В 2022 году мы нарастили ежемесячный выпуск продукции по ГОЗ (гособоронзаказу) в несколько раз. Предприятие перешло на шестидневную рабочую неделю, часть наших подразделений действительно работает в три смены", - сказал он. При этом Дробяк отметил, что с переводом "Штурма" на "военные рельсы" в начале спецоперации возник ряд проблем, в частности нехватка персонала. "Нам их (специалистов) действительно не хватает. Учиться здесь по нужным нам специальностям тоже негде. Когда-то в Белоомуте (где находится предприятие) работало ПТУ, которое готовило швей, но, увы, давно закрылось. В итоге нам приходится брать людей и учить их непосредственно на потоке во время прохождения испытательного срока. Тем не менее за время СВО мы нарастили штат где-то на четверть. Сегодня у нас работают около 205 человек", - сказал собеседник агентства. Другой вызов, с которым столкнулся "Штурм" во время спецоперации - сбои в поставках сырья. "Одномоментно у "ворот" предприятий сырьевого сектора выстроилась очередь заказчиков за однотипным сырьем и материалами одной номенклатуры, да еще и с увеличенным в разы объемом. Очевидно, они к этому были не готовы. С материалами поставщиков дружественных стран тоже были большие вопросы по качеству, несоответствию заявленным характеристикам и параметрам ГОЗ", - рассказал Дробяк. Тем не менее и эту проблему "Штурму" удалось решить: "К концу сентября прошлого года они (поставщики сырья) с поставленной задачей справились. Ритм поставки восстановлен. Более того, увеличение объема выпуска материалов не повлияло на его качество". Одним из основных направлений работы предприятия является разработка комплексов маскировки военнослужащих, один из которых, 6Ш122, с 2014 года поступает в ВС РФ в составе экипировки солдата будущего "Ратник". Кроме того, на снабжении российских силовых ведомств, в том числе штурмовых подразделений, стоят четыре типа бронежилетов разработки компании.
https://ria.ru/20230306/ekipirovka-1856039254.html
https://ria.ru/20230306/maskirovka-1856037896.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Производитель экипировки для ВС России перешел на шестидневку во время СВО

Компания "Штурм", создающая экипировку для ВС России, из-за СВО перешла на шестидневку

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГендиректор научно-производственной специальной фирмы "Штурм-снаряжение и экипировка" Владимир Дробяк
Гендиректор научно-производственной специальной фирмы Штурм-снаряжение и экипировка Владимир Дробяк - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Гендиректор научно-производственной специальной фирмы "Штурм-снаряжение и экипировка" Владимир Дробяк. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Производитель и разработчик бронежилетов и маскировки для российской армии, научно-производственной специальная фирма "Штурм", во время СВО перешла на шестидневную рабочую неделю, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Владимир Дробяк.
"В 2022 году мы нарастили ежемесячный выпуск продукции по ГОЗ (гособоронзаказу) в несколько раз. Предприятие перешло на шестидневную рабочую неделю, часть наших подразделений действительно работает в три смены", - сказал он.
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При этом Дробяк отметил, что с переводом "Штурма" на "военные рельсы" в начале спецоперации возник ряд проблем, в частности нехватка персонала. "Нам их (специалистов) действительно не хватает. Учиться здесь по нужным нам специальностям тоже негде. Когда-то в Белоомуте (где находится предприятие) работало ПТУ, которое готовило швей, но, увы, давно закрылось. В итоге нам приходится брать людей и учить их непосредственно на потоке во время прохождения испытательного срока. Тем не менее за время СВО мы нарастили штат где-то на четверть. Сегодня у нас работают около 205 человек", - сказал собеседник агентства.
Другой вызов, с которым столкнулся "Штурм" во время спецоперации - сбои в поставках сырья. "Одномоментно у "ворот" предприятий сырьевого сектора выстроилась очередь заказчиков за однотипным сырьем и материалами одной номенклатуры, да еще и с увеличенным в разы объемом. Очевидно, они к этому были не готовы. С материалами поставщиков дружественных стран тоже были большие вопросы по качеству, несоответствию заявленным характеристикам и параметрам ГОЗ", - рассказал Дробяк.
Тем не менее и эту проблему "Штурму" удалось решить: "К концу сентября прошлого года они (поставщики сырья) с поставленной задачей справились. Ритм поставки восстановлен. Более того, увеличение объема выпуска материалов не повлияло на его качество".
Одним из основных направлений работы предприятия является разработка комплексов маскировки военнослужащих, один из которых, 6Ш122, с 2014 года поступает в ВС РФ в составе экипировки солдата будущего "Ратник". Кроме того, на снабжении российских силовых ведомств, в том числе штурмовых подразделений, стоят четыре типа бронежилетов разработки компании.
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