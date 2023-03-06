https://ria.ru/20230306/donetsk-1856139226.html

Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.03.2023

Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:47

2023-03-06T14:47

2023-03-06T14:49

происшествия

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg

ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230306/obstrel-1856132049.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк