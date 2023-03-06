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Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.03.2023
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14:47 06.03.2023 (обновлено: 14:49 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/donetsk-1856139226.html
Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.03.2023
Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:47
2023-03-06T14:49
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230306/obstrel-1856132049.html
петровский район
донецк
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происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Вчера, 14:21
 
ПроисшествияПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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