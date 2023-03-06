https://ria.ru/20230306/donetsk-1856138708.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.03.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:46

2023-03-06T14:46

2023-03-06T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230302/obstrel-1855312381.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк