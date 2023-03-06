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В России могут вернуться к рассмотрению упрощенного признания дипломов - РИА Новости, 06.03.2023
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03:22 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/diplomy-1856039102.html
В России могут вернуться к рассмотрению упрощенного признания дипломов
В России могут вернуться к рассмотрению упрощенного признания дипломов - РИА Новости, 06.03.2023
В России могут вернуться к рассмотрению упрощенного признания дипломов
Рособрнадзор может рассмотреть вопрос об упрощённом признании иностранных дипломов, когда решит все вопросы с документами об образовании в новых регионах,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T03:22
2023-03-06T03:22
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
евросоюз
общество
сша
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рособрнадзор может рассмотреть вопрос об упрощённом признании иностранных дипломов, когда решит все вопросы с документами об образовании в новых регионах, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Сергей Рукавишников, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство упрощать процедуру признания иностранных дипломов, в частности, дипломов, выданных в ЕС и США. "На сегодняшний день никаких изменений в этой части у нас не предусмотрено. Мы сейчас работаем, в основном, с новыми регионами Российской Федерации и прорабатываем вопросы документов об образовании именно по ним (новым регионам - ред.). Возможно, следующим этапом, мы придем к тому вопросу, который вы сейчас задали", - сказал Рукавишников. В России с апреля по декабрь 2022 года действовало постановление, которое определяло процедуру упрощённого признания иностранного образования для граждан Украины, а также обладателей дипломов из недружественных России стран. Соглашения о взаимном признании образования и учёных степеней Россия (по данным на апрель прошлого года) имела с 14 из 49 недружественных стран - Албанией, Венгрией, Испанией, Италией, Кипром, Мальтой, Румынией, Северной Македонией, Словакией, Тайванем, Украиной, Хорватией, Финляндией и Францией. Попадающие под действие этих документов образование, квалификации и ученые степени не требовали признания в РФ вне зависимости от гражданства обладателя.
https://ria.ru/20230301/diplom-1854994406.html
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россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), евросоюз, общество, сша
Россия, Украина, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Евросоюз, Общество, США
В России могут вернуться к рассмотрению упрощенного признания дипломов

Рособрнадзор может вернуться к рассмотрению упрощённого признания иностранных дипломов

© AP Photo / Jessica HillВыпускники Йельского университета
Выпускники Йельского университета - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Jessica Hill
Выпускники Йельского университета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рособрнадзор может рассмотреть вопрос об упрощённом признании иностранных дипломов, когда решит все вопросы с документами об образовании в новых регионах, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Сергей Рукавишников, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство упрощать процедуру признания иностранных дипломов, в частности, дипломов, выданных в ЕС и США.
"На сегодняшний день никаких изменений в этой части у нас не предусмотрено. Мы сейчас работаем, в основном, с новыми регионами Российской Федерации и прорабатываем вопросы документов об образовании именно по ним (новым регионам - ред.). Возможно, следующим этапом, мы придем к тому вопросу, который вы сейчас задали", - сказал Рукавишников.
Диплом - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В России на дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды
1 марта, 00:53
В России с апреля по декабрь 2022 года действовало постановление, которое определяло процедуру упрощённого признания иностранного образования для граждан Украины, а также обладателей дипломов из недружественных России стран. Соглашения о взаимном признании образования и учёных степеней Россия (по данным на апрель прошлого года) имела с 14 из 49 недружественных стран - Албанией, Венгрией, Испанией, Италией, Кипром, Мальтой, Румынией, Северной Македонией, Словакией, Тайванем, Украиной, Хорватией, Финляндией и Францией. Попадающие под действие этих документов образование, квалификации и ученые степени не требовали признания в РФ вне зависимости от гражданства обладателя.
 
РоссияУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)ЕвросоюзОбществоСША
 
 
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