https://ria.ru/20230306/diplomy-1856039102.html

В России могут вернуться к рассмотрению упрощенного признания дипломов

В России могут вернуться к рассмотрению упрощенного признания дипломов - РИА Новости, 06.03.2023

В России могут вернуться к рассмотрению упрощенного признания дипломов

Рособрнадзор может рассмотреть вопрос об упрощённом признании иностранных дипломов, когда решит все вопросы с документами об образовании в новых регионах,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T03:22

2023-03-06T03:22

2023-03-06T03:22

россия

украина

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

евросоюз

общество

сша

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рособрнадзор может рассмотреть вопрос об упрощённом признании иностранных дипломов, когда решит все вопросы с документами об образовании в новых регионах, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Сергей Рукавишников, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство упрощать процедуру признания иностранных дипломов, в частности, дипломов, выданных в ЕС и США. "На сегодняшний день никаких изменений в этой части у нас не предусмотрено. Мы сейчас работаем, в основном, с новыми регионами Российской Федерации и прорабатываем вопросы документов об образовании именно по ним (новым регионам - ред.). Возможно, следующим этапом, мы придем к тому вопросу, который вы сейчас задали", - сказал Рукавишников. В России с апреля по декабрь 2022 года действовало постановление, которое определяло процедуру упрощённого признания иностранного образования для граждан Украины, а также обладателей дипломов из недружественных России стран. Соглашения о взаимном признании образования и учёных степеней Россия (по данным на апрель прошлого года) имела с 14 из 49 недружественных стран - Албанией, Венгрией, Испанией, Италией, Кипром, Мальтой, Румынией, Северной Македонией, Словакией, Тайванем, Украиной, Хорватией, Финляндией и Францией. Попадающие под действие этих документов образование, квалификации и ученые степени не требовали признания в РФ вне зависимости от гражданства обладателя.

https://ria.ru/20230301/diplom-1854994406.html

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украина

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россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), евросоюз, общество, сша