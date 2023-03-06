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Время для дипломатии в конфликте на Украине не настало, заявил МИД Австрии - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/diplomatiya-1856232063.html
Время для дипломатии в конфликте на Украине не настало, заявил МИД Австрии
Время для дипломатии в конфликте на Украине не настало, заявил МИД Австрии - РИА Новости, 06.03.2023
Время для дипломатии в конфликте на Украине не настало, заявил МИД Австрии
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг надеется, что в украинском конфликте снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии, но пока этот момент РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:35
2023-03-06T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
александер шалленберг
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг надеется, что в украинском конфликте снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии, но пока этот момент не настал. "Я очень надеюсь, что снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии. Но мы еще не пришли к этому", - сказал Шалленберг в интервью австрийской газете Standard. По мнению министра, Россия ищет решения на поле боя. "И было бы очень опасно говорить, что Украина должна уступить ради мира и отдать некоторые части своей территории. Мне абсолютно ясно одно: без Украины не может быть решения по Украине", - добавил глава МИД. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230302/peregovory-1855367169.html
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, александер шалленберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Александер Шалленберг
Время для дипломатии в конфликте на Украине не настало, заявил МИД Австрии

Глава МИД Австрии Шалленберг: время для дипломатии в конфликте на Украине пока не пришло

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг надеется, что в украинском конфликте снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии, но пока этот момент не настал.
"Я очень надеюсь, что снова возникнет ситуация, в которой будет место для дипломатии. Но мы еще не пришли к этому", - сказал Шалленберг в интервью австрийской газете Standard.
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По мнению министра, Россия ищет решения на поле боя. "И было бы очень опасно говорить, что Украина должна уступить ради мира и отдать некоторые части своей территории. Мне абсолютно ясно одно: без Украины не может быть решения по Украине", - добавил глава МИД.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинАлександер Шалленберг
 
 
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