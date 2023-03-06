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Каналы для диалога с Россией перекрывать нельзя, заявил глава МИД Австрии - РИА Новости, 06.03.2023
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19:43 06.03.2023
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Каналы для диалога с Россией перекрывать нельзя, заявил глава МИД Австрии
Каналы для диалога с Россией перекрывать нельзя, заявил глава МИД Австрии - РИА Новости, 06.03.2023
Каналы для диалога с Россией перекрывать нельзя, заявил глава МИД Австрии
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:43
2023-03-06T19:43
в мире
россия
австрия
украина
александер шалленберг
оон
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией. "Пусть не будет никаких сомнений: мы без всяких "если" и "но" поддерживаем Украину в ее борьбе за восстановление территориального суверенитета и целостности. Россия грубо нарушает все основные принципы Устава ООН", - сказал Шалленберг в интервью австрийской газете Standard. "Но мы не должны обрывать ни один мост, ни один канал диалога, и нам также понадобятся, когда придет время, площадки для переговоров, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе", - добавил он.
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В мире, Россия, Австрия, Украина, Александер Шалленберг, ООН
Каналы для диалога с Россией перекрывать нельзя, заявил глава МИД Австрии

Глава МИД Австрии Шалленберг считает, что нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией

© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Riccardo De Luca
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией.
"Пусть не будет никаких сомнений: мы без всяких "если" и "но" поддерживаем Украину в ее борьбе за восстановление территориального суверенитета и целостности. Россия грубо нарушает все основные принципы Устава ООН", - сказал Шалленберг в интервью австрийской газете Standard.
"Но мы не должны обрывать ни один мост, ни один канал диалога, и нам также понадобятся, когда придет время, площадки для переговоров, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе", - добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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В миреРоссияАвстрияУкраинаАлександер ШалленбергООН
 
 
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