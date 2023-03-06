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Каналы для диалога с Россией перекрывать нельзя, заявил глава МИД Австрии

Каналы для диалога с Россией перекрывать нельзя, заявил глава МИД Австрии - РИА Новости, 06.03.2023

Каналы для диалога с Россией перекрывать нельзя, заявил глава МИД Австрии

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T19:43

2023-03-06T19:43

2023-03-06T19:43

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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что нельзя перекрывать каналы для диалога с Россией. "Пусть не будет никаких сомнений: мы без всяких "если" и "но" поддерживаем Украину в ее борьбе за восстановление территориального суверенитета и целостности. Россия грубо нарушает все основные принципы Устава ООН", - сказал Шалленберг в интервью австрийской газете Standard. "Но мы не должны обрывать ни один мост, ни один канал диалога, и нам также понадобятся, когда придет время, площадки для переговоров, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе", - добавил он.

https://ria.ru/20230217/dialog-1852732975.html

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в мире, россия, австрия, украина, александер шалленберг, оон