https://ria.ru/20230306/covid-19-1856077106.html

В России за сутки госпитализировали 615 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 615 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.03.2023

В России за сутки госпитализировали 615 человек с COVID-19

Более 11,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:05

2023-03-06T11:05

2023-03-06T11:05

общество

россия

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более 11,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 615 человек, на 26,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 14 субъектах, снижение — в 54 регионах, ситуация осталась без изменений в 17 субъектах. "Выздоровело за сутки 9 166 человек, или на 2,6% больше в сравнении с 5 марта 2023 года. Выявлено 11 163 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,1 и увеличился на 22,4%. Рост числа госпитализаций произошел в 64 субъектах, в том числе в 31 регионе увеличение госпитализаций более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 62,1 и увеличился на 7,8%. Рост заболеваемости отмечен в 57 субъектах, в том числе в 20 регионах более, чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20230306/covid-1856042675.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, распространение коронавируса, коронавирус covid-19