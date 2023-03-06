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В Челябинске избили экс-кандидата в депутаты Госдумы - РИА Новости, 06.03.2023
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15:53 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/chelyabinsk-1856158938.html
В Челябинске избили экс-кандидата в депутаты Госдумы
В Челябинске избили экс-кандидата в депутаты Госдумы - РИА Новости, 06.03.2023
В Челябинске избили экс-кандидата в депутаты Госдумы
Неизвестные в понедельник утром избили в Челябинске адвоката Николая Кошмана, выдвигавшегося два года назад в Госдуму, сообщает региональное отделение партии... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:53
2023-03-06T15:53
происшествия
челябинск
россия
николай кошман
госдума рф
яблоко
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар – РИА Новости. Неизвестные в понедельник утром избили в Челябинске адвоката Николая Кошмана, выдвигавшегося два года назад в Госдуму, сообщает региональное отделение партии "Яблоко". По данным местных СМИ, нападение произошло у подъезда дома на улице Энгельса, когда адвокат выходил из подъезда. У него, со слов супруги, черепно-мозговая травма, перелом руки, раздроблена челюсть. Также СМИ разместили его фотографию после нападения - все лицо у пострадавшего в крови. "Сообщение зарегистрировано в отделе полиции "Центральный " УМВД России по Челябинску сегодня около 07.00 (05.00 мск). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. По данным челябинского регионального отделения "Яблока", в 2021 году Николай Кошман выдвигался кандидатом в депутаты Госдумы от этой партии. После избиения он попал в больницу, отмечается на сайте.
https://ria.ru/20230306/arest-1856153604.html
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происшествия, челябинск, россия, николай кошман, госдума рф, яблоко
Происшествия, Челябинск, Россия, Николай Кошман, Госдума РФ, Яблоко
В Челябинске избили экс-кандидата в депутаты Госдумы

В Челябинске избили адвоката Кошмана, выдвигавшегося два года назад в Госдуму от "Яблока"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар – РИА Новости. Неизвестные в понедельник утром избили в Челябинске адвоката Николая Кошмана, выдвигавшегося два года назад в Госдуму, сообщает региональное отделение партии "Яблоко".
По данным местных СМИ, нападение произошло у подъезда дома на улице Энгельса, когда адвокат выходил из подъезда. У него, со слов супруги, черепно-мозговая травма, перелом руки, раздроблена челюсть. Также СМИ разместили его фотографию после нападения - все лицо у пострадавшего в крови.
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"Сообщение зарегистрировано в отделе полиции "Центральный " УМВД России по Челябинску сегодня около 07.00 (05.00 мск). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным челябинского регионального отделения "Яблока", в 2021 году Николай Кошман выдвигался кандидатом в депутаты Госдумы от этой партии. После избиения он попал в больницу, отмечается на сайте.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияНиколай КошманГосдума РФЯблоко
 
 
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