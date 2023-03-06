https://ria.ru/20230306/bpla-1856082368.html

Почти все беспилотники для Украины производят частные компании

Почти все беспилотники для Украины производят частные компании - РИА Новости, 06.03.2023

Почти все беспилотники для Украины производят частные компании

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что почти все беспилотники для страны производят частные компании. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:22

2023-03-06T11:22

2023-03-06T11:22

технологии

украина

киев

алексей резников

бпла

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что почти все беспилотники для страны производят частные компании. Ранее Резников сообщил, что в 2023 году в бюджете страны запланировано 20 миллиардов гривен (544 миллиона долларов) на закупку беспилотников разных типов. В январе он заявил, что минобороны заключило контракты с 16 украинскими производителями беспилотников широкого спектра применения. "Относительно (производства – ред.) БПЛА преимущество частного бизнеса, наверное, на 98-99%", - сказал Резников в интервью украинскому изданию Liga.net в ответ на вопрос о соотношении роли государства и частных компаний в военном производстве. По его словам, Киеву нужно "невероятное количество дронов" - как для разведки, так и ударных. "Нам надо развивать собственное, украинское, производство дронов. Тогда мы будем независимы", - считает Резников.

https://ria.ru/20230228/razvedka-1854853453.html

https://ria.ru/20230306/evrosoyuz-1856070287.html

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технологии, украина, киев, алексей резников, бпла, в мире