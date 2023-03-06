https://ria.ru/20230306/boegolovki-1856255151.html

Болтон призвал США увеличить число ядерных боеголовок

Болтон призвал США увеличить число ядерных боеголовок - РИА Новости, 06.03.2023

Болтон призвал США увеличить число ядерных боеголовок

США должны пересмотреть вопрос, касающийся числа ядерных боеголовок и систем, на случай возможного противостояния с Россией и Китаем, считает экс-советник... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T23:53

2023-03-06T23:53

2023-03-06T23:58

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США должны пересмотреть вопрос, касающийся числа ядерных боеголовок и систем, на случай возможного противостояния с Россией и Китаем, считает экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Сейчас перед лицом двух основных противников в ядерной сфере США должны срочно пересмотреть требования по боеголовкам и системам доставок боеприпасов... Вашингтону необходимо разрешить фундаментальные вопросы о том, насколько большими должны быть ядерные запасы перед противостоянием двум противникам", - написал Болтон в материале для газеты Washington Post. Бывший советник американского президента полагает, что США, вероятно, могут столкнуться с "ядерной конфронтацией" с Россией, а при условии, что Вашингтон выйдет из этой ситуации "победителем", ему сразу же грозит конфронтация в ядерной сфере с Пекином. Еще одним возможным вариантом развития событий Болтон считает противостояние США и их союзников, обладающих ядерным оружием, с Россией и Китаем одновременно. Болтон говорит о необходимости пересмотреть количество ядерных боеголовок на фоне того, что для США было бы "суицидом", по его мнению, надеяться обойтись одинаковым количеством боеприпасов с другими странами, что обычно предполагают соглашения по контролю за вооружениями. Он также отметил, что страны, которые, как считают на Западе, хотят получить ядерное оружие, такие как Иран и КНДР, рассматривают Россию и Китай как дружественные страны, а США, Британию и Францию зачастую считают вражескими государствами. "Лучше иметь это оружие под рукой, а потом, если захотим, ограничить его количество, чем иметь недостаточно, позволяя Москве и Пекину диктовать будущие отношения", - добавляет экс-советник. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков. США выразили разочарование решением президента РФ Владимира Путина, но заявили, что не считают его признаком подготовки к применению ядерного оружия и не видят оснований для повышения готовности собственных сил сдерживания.

https://ria.ru/20230303/ssha-1855549389.html

https://ria.ru/20230302/ugrozy-1855492909.html

сша

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, китай, джон болтон, владимир путин, сергей рябков, нато