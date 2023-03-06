Рейтинг@Mail.ru
Болтон призвал США увеличить число ядерных боеголовок - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 06.03.2023 (обновлено: 23:58 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/boegolovki-1856255151.html
Болтон призвал США увеличить число ядерных боеголовок
Болтон призвал США увеличить число ядерных боеголовок - РИА Новости, 06.03.2023
Болтон призвал США увеличить число ядерных боеголовок
США должны пересмотреть вопрос, касающийся числа ядерных боеголовок и систем, на случай возможного противостояния с Россией и Китаем, считает экс-советник... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T23:53
2023-03-06T23:58
сша
россия
китай
джон болтон
владимир путин
сергей рябков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154931/00/1549310059_0:189:2783:1754_1920x0_80_0_0_f9d1f967195e9b34d9d34b0032a129d6.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США должны пересмотреть вопрос, касающийся числа ядерных боеголовок и систем, на случай возможного противостояния с Россией и Китаем, считает экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Сейчас перед лицом двух основных противников в ядерной сфере США должны срочно пересмотреть требования по боеголовкам и системам доставок боеприпасов... Вашингтону необходимо разрешить фундаментальные вопросы о том, насколько большими должны быть ядерные запасы перед противостоянием двум противникам", - написал Болтон в материале для газеты Washington Post. Бывший советник американского президента полагает, что США, вероятно, могут столкнуться с "ядерной конфронтацией" с Россией, а при условии, что Вашингтон выйдет из этой ситуации "победителем", ему сразу же грозит конфронтация в ядерной сфере с Пекином. Еще одним возможным вариантом развития событий Болтон считает противостояние США и их союзников, обладающих ядерным оружием, с Россией и Китаем одновременно. Болтон говорит о необходимости пересмотреть количество ядерных боеголовок на фоне того, что для США было бы "суицидом", по его мнению, надеяться обойтись одинаковым количеством боеприпасов с другими странами, что обычно предполагают соглашения по контролю за вооружениями. Он также отметил, что страны, которые, как считают на Западе, хотят получить ядерное оружие, такие как Иран и КНДР, рассматривают Россию и Китай как дружественные страны, а США, Британию и Францию зачастую считают вражескими государствами. "Лучше иметь это оружие под рукой, а потом, если захотим, ограничить его количество, чем иметь недостаточно, позволяя Москве и Пекину диктовать будущие отношения", - добавляет экс-советник. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков. США выразили разочарование решением президента РФ Владимира Путина, но заявили, что не считают его признаком подготовки к применению ядерного оружия и не видят оснований для повышения готовности собственных сил сдерживания.
https://ria.ru/20230303/ssha-1855549389.html
https://ria.ru/20230302/ugrozy-1855492909.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154931/00/1549310059_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_3b0e7b3fb854fa5a5640c34094d09ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, китай, джон болтон, владимир путин, сергей рябков, нато
США, Россия, Китай, Джон Болтон, Владимир Путин, Сергей Рябков, НАТО
Болтон призвал США увеличить число ядерных боеголовок

Экс-советник Трампа Болтон призвал США увеличить число ядерных боеголовок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Джон Болтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США должны пересмотреть вопрос, касающийся числа ядерных боеголовок и систем, на случай возможного противостояния с Россией и Китаем, считает экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Сейчас перед лицом двух основных противников в ядерной сфере США должны срочно пересмотреть требования по боеголовкам и системам доставок боеприпасов... Вашингтону необходимо разрешить фундаментальные вопросы о том, насколько большими должны быть ядерные запасы перед противостоянием двум противникам", - написал Болтон в материале для газеты Washington Post.
Бывший советник американского президента полагает, что США, вероятно, могут столкнуться с "ядерной конфронтацией" с Россией, а при условии, что Вашингтон выйдет из этой ситуации "победителем", ему сразу же грозит конфронтация в ядерной сфере с Пекином. Еще одним возможным вариантом развития событий Болтон считает противостояние США и их союзников, обладающих ядерным оружием, с Россией и Китаем одновременно.
Болтон говорит о необходимости пересмотреть количество ядерных боеголовок на фоне того, что для США было бы "суицидом", по его мнению, надеяться обойтись одинаковым количеством боеприпасов с другими странами, что обычно предполагают соглашения по контролю за вооружениями.
Митинг у военной базы США в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
МИД Китая назвал США главным источником ядерной угрозы в мире
3 марта, 10:52
Он также отметил, что страны, которые, как считают на Западе, хотят получить ядерное оружие, такие как Иран и КНДР, рассматривают Россию и Китай как дружественные страны, а США, Британию и Францию зачастую считают вражескими государствами.
"Лучше иметь это оружие под рукой, а потом, если захотим, ограничить его количество, чем иметь недостаточно, позволяя Москве и Пекину диктовать будущие отношения", - добавляет экс-советник.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
США выразили разочарование решением президента РФ Владимира Путина, но заявили, что не считают его признаком подготовки к применению ядерного оружия и не видят оснований для повышения готовности собственных сил сдерживания.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
США заявили о необходимости работы с Китаем по сокращению ядерных угроз
2 марта, 21:52
 
СШАРоссияКитайДжон БолтонВладимир ПутинСергей РябковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала