https://ria.ru/20230306/blagoustroystvo-1856108694.html

Подготовка к благоустройству Аллеи спортивной славы началась в Москве

Подготовка к благоустройству Аллеи спортивной славы началась в Москве - РИА Новости, 06.03.2023

Подготовка к благоустройству Аллеи спортивной славы началась в Москве

Инженерная подготовка перед благоустройством Аллеи спортивной славы стартовала на Воробьевых горах в Москве, сообщили в пресс-службе столичного комплекса... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:53

2023-03-06T12:53

2023-03-06T12:53

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Инженерная подготовка перед благоустройством Аллеи спортивной славы стартовала на Воробьевых горах в Москве, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по инженерной подготовке перед благоустройством Аллеи спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах", - отметили в пресс-службе. В свою очередь, заммэра подчеркнул, что в настоящее время зона работ огорожена, обустроен строительный городок, размещены информационные баннеры. Заммэра добавил, что в рамках проекта уберут под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на территории обустроят место для занятий паркуром, специальную площадку для кёрлинга и петанка. В зонах отдыха поставят лавочки и качели, рядом с входом на новый аттракцион Zipline (полет над Москвой-рекой по 700-метровому стальному канату) появится смотровая площадка в виде амфитеатра с деревянными сиденьями.

https://ria.ru/20230220/blagoustroystvo-1853205629.html

https://ria.ru/20221009/prud-1823408747.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков