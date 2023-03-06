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Подготовка к благоустройству Аллеи спортивной славы началась в Москве
Подготовка к благоустройству Аллеи спортивной славы началась в Москве - РИА Новости, 06.03.2023
Подготовка к благоустройству Аллеи спортивной славы началась в Москве
Инженерная подготовка перед благоустройством Аллеи спортивной славы стартовала на Воробьевых горах в Москве, сообщили в пресс-службе столичного комплекса... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:53
2023-03-06T12:53
2023-03-06T12:53
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Инженерная подготовка перед благоустройством Аллеи спортивной славы стартовала на Воробьевых горах в Москве, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по инженерной подготовке перед благоустройством Аллеи спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах", - отметили в пресс-службе. В свою очередь, заммэра подчеркнул, что в настоящее время зона работ огорожена, обустроен строительный городок, размещены информационные баннеры. Заммэра добавил, что в рамках проекта уберут под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на территории обустроят место для занятий паркуром, специальную площадку для кёрлинга и петанка. В зонах отдыха поставят лавочки и качели, рядом с входом на новый аттракцион Zipline (полет над Москвой-рекой по 700-метровому стальному канату) появится смотровая площадка в виде амфитеатра с деревянными сиденьями.
https://ria.ru/20230220/blagoustroystvo-1853205629.html
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РИА Новости
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Инженерная подготовка перед благоустройством Аллеи спортивной славы стартовала на Воробьевых горах в Москве, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по инженерной подготовке перед благоустройством Аллеи спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах", - отметили в пресс-службе.
Воробьевскую набережную и Аллею Славы благоустроят в Москве в 2023 году
В свою очередь, заммэра подчеркнул, что в настоящее время зона работ огорожена, обустроен строительный городок, размещены информационные баннеры.
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"Обновленная Аллея спортивной славы станет парадным входом на Воробьевы горы, там появится удобный пешеходный маршрут, современные зоны для отдыха и занятий спортом. Аллею украсят художественные композиции, посвященные зимним олимпийским видам спорта, в экспозиции будет представлена информация о знаменитых спортсменах и истории зимних Олимпиад", - рассказал Бирюков.
Заммэра добавил, что в рамках проекта уберут под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций.
«
"Заменим дорожное покрытие, отремонтируем лестницы. В средней части аллеи смонтируем экоплощадку на сваях с деревянным настилом, на ней разместим стенды с информацией о природном мире Воробьевых гор", - сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства
отметил, что на территории обустроят место для занятий паркуром, специальную площадку для кёрлинга и петанка. В зонах отдыха поставят лавочки и качели, рядом с входом на новый аттракцион Zipline (полет над Москвой-рекой по 700-метровому стальному канату) появится смотровая площадка в виде амфитеатра с деревянными сиденьями.
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