https://ria.ru/20230306/bezrabotitsa-1856131456.html

Путин попросил главу Курганской области обратить внимание на рынок труда

Путин попросил главу Курганской области обратить внимание на рынок труда - РИА Новости, 06.03.2023

Путин попросил главу Курганской области обратить внимание на рынок труда

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Курганской области Вадима Шумкова обратить внимание на ситуацию на рынке труда и уровень безработицы в... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:18

2023-03-06T14:18

2023-03-06T14:18

курганская область

владимир путин

вадим шумков

россия

экономика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Курганской области Вадима Шумкова обратить внимание на ситуацию на рынке труда и уровень безработицы в регионе. "На что хотел бы обратить внимание – это на рынок труда, уровень безработицы. Надеюсь, что те инвестпроекты, о которых Вы сказали, помогут эти проблемы нам и вам в регионе решать эффективнее. А в целом всё, в общем, стабильно и неплохо", - сказал Путин во время встречи.

https://ria.ru/20230306/mobilizovannye-1856130012.html

курганская область

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Варвара Скокшина

курганская область, владимир путин, вадим шумков, россия, экономика