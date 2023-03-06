https://ria.ru/20230306/bezrabotitsa-1856131456.html
Путин попросил главу Курганской области обратить внимание на рынок труда
Путин попросил главу Курганской области обратить внимание на рынок труда - РИА Новости, 06.03.2023
Путин попросил главу Курганской области обратить внимание на рынок труда
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Курганской области Вадима Шумкова обратить внимание на ситуацию на рынке труда и уровень безработицы в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:18
2023-03-06T14:18
2023-03-06T14:18
курганская область
владимир путин
вадим шумков
россия
экономика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Курганской области Вадима Шумкова обратить внимание на ситуацию на рынке труда и уровень безработицы в регионе. "На что хотел бы обратить внимание – это на рынок труда, уровень безработицы. Надеюсь, что те инвестпроекты, о которых Вы сказали, помогут эти проблемы нам и вам в регионе решать эффективнее. А в целом всё, в общем, стабильно и неплохо", - сказал Путин во время встречи.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, владимир путин, вадим шумков, россия, экономика
Курганская область, Владимир Путин, Вадим Шумков, Россия, Экономика
Путин попросил главу Курганской области обратить внимание на рынок труда
Путин попросил главу Курганской области Шумкова обратить внимание на рынок труда