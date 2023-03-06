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Украинские войска строят защитные укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 06.03.2023
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17:50 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856206420.html
Украинские войска строят защитные укрепления на границе с Белоруссией
Украинские войска строят защитные укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 06.03.2023
Украинские войска строят защитные укрепления на границе с Белоруссией
Украинские военные совместно с волонтерами продолжают укреплять фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, в Волынской области начали сооружать... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:50
2023-03-06T17:50
в мире
белоруссия
украина
волынская область
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украинские военные совместно с волонтерами продолжают укреплять фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, в Волынской области начали сооружать блиндажи и копать окопы, сообщили в понедельник на телеканале "Рада". Согласно представленному сюжету, в усилении фортификационных сооружений помимо военных принимают участие и местные жители, они копают глубокие рвы и укрепляют их деревом. Сложностей добавляют ночные морозы – тогда работа замедляется. "Это направление – граница с Белоруссией, мы ждем наступление", - поясняет местный житель Николай. По данным местных властей, в приобретении строительных материалов и техники помогают предприниматели, потому что бюджетных средств не хватает. По данным телеканала, сейчас на этом участке границы с Белоруссией обустроено 300 метров укреплений, их в дальнейшем замаскируют, также планируется возведение опорного пункта и блок-поста. Ранее глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль заявил, что украинские военные продолжают усиливать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией – копают вторую линию противотанковых рвов. Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230225/granitsa-1854241491.html
https://ria.ru/20230213/bezopasnost-1851743743.html
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в мире, белоруссия, украина, волынская область, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Белоруссия, Украина, Волынская область, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Украинские войска строят защитные укрепления на границе с Белоруссией

Украинские войска в Волынской области строят защитные укрепления на границе с Белоруссией

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украинские военные совместно с волонтерами продолжают укреплять фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, в Волынской области начали сооружать блиндажи и копать окопы, сообщили в понедельник на телеканале "Рада".
Согласно представленному сюжету, в усилении фортификационных сооружений помимо военных принимают участие и местные жители, они копают глубокие рвы и укрепляют их деревом. Сложностей добавляют ночные морозы – тогда работа замедляется. "Это направление – граница с Белоруссией, мы ждем наступление", - поясняет местный житель Николай.
Украинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией
25 февраля, 10:41
По данным местных властей, в приобретении строительных материалов и техники помогают предприниматели, потому что бюджетных средств не хватает. По данным телеканала, сейчас на этом участке границы с Белоруссией обустроено 300 метров укреплений, их в дальнейшем замаскируют, также планируется возведение опорного пункта и блок-поста.
Ранее глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль заявил, что украинские военные продолжают усиливать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией – копают вторую линию противотанковых рвов.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Украина хочет усилить систему безопасности на границе с Белоруссией
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В миреБелоруссияУкраинаВолынская областьАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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