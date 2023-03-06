https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856206420.html

Украинские войска строят защитные укрепления на границе с Белоруссией

Украинские войска строят защитные укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 06.03.2023

Украинские войска строят защитные укрепления на границе с Белоруссией

Украинские военные совместно с волонтерами продолжают укреплять фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, в Волынской области начали сооружать... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:50

2023-03-06T17:50

2023-03-06T17:50

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белоруссия

украина

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украинские военные совместно с волонтерами продолжают укреплять фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, в Волынской области начали сооружать блиндажи и копать окопы, сообщили в понедельник на телеканале "Рада". Согласно представленному сюжету, в усилении фортификационных сооружений помимо военных принимают участие и местные жители, они копают глубокие рвы и укрепляют их деревом. Сложностей добавляют ночные морозы – тогда работа замедляется. "Это направление – граница с Белоруссией, мы ждем наступление", - поясняет местный житель Николай. По данным местных властей, в приобретении строительных материалов и техники помогают предприниматели, потому что бюджетных средств не хватает. По данным телеканала, сейчас на этом участке границы с Белоруссией обустроено 300 метров укреплений, их в дальнейшем замаскируют, также планируется возведение опорного пункта и блок-поста. Ранее глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль заявил, что украинские военные продолжают усиливать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией – копают вторую линию противотанковых рвов. Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230225/granitsa-1854241491.html

https://ria.ru/20230213/bezopasnost-1851743743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, волынская область, александр лукашенко, владимир путин