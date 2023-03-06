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Польша предложила наложить на Минск новые санкции - РИА Новости, 06.03.2023
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17:24 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856197846.html
Польша предложила наложить на Минск новые санкции
Польша предложила наложить на Минск новые санкции - РИА Новости, 06.03.2023
Польша предложила наложить на Минск новые санкции
Польша предлагает наложить на Белоруссию новые санкции за приговоры лидерам оппозиции Светлане Тихановской и Павлу Латушко, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:24
2023-03-06T17:24
в мире
белоруссия
польша
минск
павел латушко
светлана тихановская
матеуш моравецкий
евросоюз
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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польша предлагает наложить на Белоруссию новые санкции за приговоры лидерам оппозиции Светлане Тихановской и Павлу Латушко, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. В понедельник суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно. "Эти показательные процессы … показывают только то, что в отношении Белоруссии нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях", - сказал Мюллер. Он напомнил, что недавно Польша обратилась к Европейскому совету с предложением, чтобы санкции, которые действуют сейчас в отношении России, расширить также и на Белоруссию. "Также премьер Матеуш Моравецкий по европейским каналам призвал, чтобы в санкционные списки были внесены все лица, которые участвуют в показательных процессах в Белоруссии – прокуроры, судьи и другие лица, которые являются элементами института репрессии на территории Белоруссии", - добавил он. "Таким образом, наш ответ заключается в том, чтобы ЕС приняла такой пакет санкций", - заключил Мюллер. Тихановской и Латушко были инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвиняется в измене государству, Латушко - в коррупции. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявлял, что уголовное преследование лидеров оппозиции Тихановской, Латушко и других, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится, несмотря на отказ выдать их Минску.
https://ria.ru/20230306/tikhanovskaya-1856145098.html
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белоруссия
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в мире, белоруссия, польша, минск, павел латушко, светлана тихановская, матеуш моравецкий, евросоюз, европейский совет
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, Павел Латушко, Светлана Тихановская, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Европейский совет
Польша предложила наложить на Минск новые санкции

Польша предложила наложить на Минск новые санкции за приговоры Тихановской и Латушко

© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"Вид на Минск
Вид на Минск - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"
Вид на Минск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польша предлагает наложить на Белоруссию новые санкции за приговоры лидерам оппозиции Светлане Тихановской и Павлу Латушко, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
В понедельник суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно.
"Эти показательные процессы … показывают только то, что в отношении Белоруссии нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях", - сказал Мюллер.
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Вчера, 15:08
Он напомнил, что недавно Польша обратилась к Европейскому совету с предложением, чтобы санкции, которые действуют сейчас в отношении России, расширить также и на Белоруссию.
"Также премьер Матеуш Моравецкий по европейским каналам призвал, чтобы в санкционные списки были внесены все лица, которые участвуют в показательных процессах в Белоруссии – прокуроры, судьи и другие лица, которые являются элементами института репрессии на территории Белоруссии", - добавил он.
"Таким образом, наш ответ заключается в том, чтобы ЕС приняла такой пакет санкций", - заключил Мюллер.
Тихановской и Латушко были инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвиняется в измене государству, Латушко - в коррупции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявлял, что уголовное преследование лидеров оппозиции Тихановской, Латушко и других, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится, несмотря на отказ выдать их Минску.
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Белорусского оппозиционера Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии
Вчера, 15:14
 
В миреБелоруссияПольшаМинскПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяМатеуш МоравецкийЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
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