https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856197846.html

Польша предложила наложить на Минск новые санкции

Польша предложила наложить на Минск новые санкции - РИА Новости, 06.03.2023

Польша предложила наложить на Минск новые санкции

Польша предлагает наложить на Белоруссию новые санкции за приговоры лидерам оппозиции Светлане Тихановской и Павлу Латушко, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:24

2023-03-06T17:24

2023-03-06T17:24

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польша

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павел латушко

светлана тихановская

матеуш моравецкий

евросоюз

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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польша предлагает наложить на Белоруссию новые санкции за приговоры лидерам оппозиции Светлане Тихановской и Павлу Латушко, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. В понедельник суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно. "Эти показательные процессы … показывают только то, что в отношении Белоруссии нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях", - сказал Мюллер. Он напомнил, что недавно Польша обратилась к Европейскому совету с предложением, чтобы санкции, которые действуют сейчас в отношении России, расширить также и на Белоруссию. "Также премьер Матеуш Моравецкий по европейским каналам призвал, чтобы в санкционные списки были внесены все лица, которые участвуют в показательных процессах в Белоруссии – прокуроры, судьи и другие лица, которые являются элементами института репрессии на территории Белоруссии", - добавил он. "Таким образом, наш ответ заключается в том, чтобы ЕС приняла такой пакет санкций", - заключил Мюллер. Тихановской и Латушко были инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвиняется в измене государству, Латушко - в коррупции. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявлял, что уголовное преследование лидеров оппозиции Тихановской, Латушко и других, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится, несмотря на отказ выдать их Минску.

https://ria.ru/20230306/tikhanovskaya-1856145098.html

https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856148024.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, польша, минск, павел латушко, светлана тихановская, матеуш моравецкий, евросоюз, европейский совет