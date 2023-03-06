Польша предложила наложить на Минск новые санкции
Польша предложила наложить на Минск новые санкции за приговоры Тихановской и Латушко
© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"Вид на Минск
© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"
Вид на Минск. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польша предлагает наложить на Белоруссию новые санкции за приговоры лидерам оппозиции Светлане Тихановской и Павлу Латушко, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
В понедельник суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно.
"Эти показательные процессы … показывают только то, что в отношении Белоруссии нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях", - сказал Мюллер.
Он напомнил, что недавно Польша обратилась к Европейскому совету с предложением, чтобы санкции, которые действуют сейчас в отношении России, расширить также и на Белоруссию.
"Также премьер Матеуш Моравецкий по европейским каналам призвал, чтобы в санкционные списки были внесены все лица, которые участвуют в показательных процессах в Белоруссии – прокуроры, судьи и другие лица, которые являются элементами института репрессии на территории Белоруссии", - добавил он.
"Таким образом, наш ответ заключается в том, чтобы ЕС приняла такой пакет санкций", - заключил Мюллер.
Тихановской и Латушко были инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвиняется в измене государству, Латушко - в коррупции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявлял, что уголовное преследование лидеров оппозиции Тихановской, Латушко и других, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится, несмотря на отказ выдать их Минску.