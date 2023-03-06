https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856161253.html

Суд Минска заочно приговорил главу штаба Тихановской к 12 годам колонии

Суд Минска заочно приговорил главу штаба Тихановской к 12 годам колонии - РИА Новости, 06.03.2023

Суд Минска заочно приговорил главу штаба Тихановской к 12 годам колонии

Суд в Минске приговорил заочно главу штаба экс-кандидата в президенты на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Марию Мороз к 12 годам лишения свободы,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:59

2023-03-06T15:59

2023-03-06T15:59

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МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Суд в Минске приговорил заочно главу штаба экс-кандидата в президенты на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Марию Мороз к 12 годам лишения свободы, передаёт корреспондент РИА Новости. "Окончательно назначить Мороз наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима", - сказал председательствующий судья. Оппозиционерам, которые участвовали в координационном совете белорусской оппозиции, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому, в настоящее время находящимся за границей, назначено наказание в виде 12 лет колонии каждому. В случае Ковальковой - колонии общего режима, Дылевского - колонии усиленного режима. Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против оппозиционеров Тихановской, Павла Латушко, а также главы штаба Тихановской на выборах Мороз, членов координационного совета оппозиции Ковальковой и Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходило в их отсутствие. Государственный обвинитель Михаил Ковалев ранее запросил суд назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, Мороз, Ковальковой и Дылевскому - по 12 лет. Всем обвиняемым были инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявлял, что уголовное преследование лидеров оппозиции Тихановской, Латушко и других, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится, несмотря на отказ выдать их Минску.

https://ria.ru/20230306/tikhanovskaya-1856145098.html

https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856148024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, польша, светлана тихановская, сергей дылевский, павел латушко, евросоюз