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Бывший глава СБУ попал под следствие, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.03.2023
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22:07 06.03.2023 (обновлено: 22:10 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/bakanov-1856248088.html
Бывший глава СБУ попал под следствие, сообщили СМИ
Бывший глава СБУ попал под следствие, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.03.2023
Бывший глава СБУ попал под следствие, сообщили СМИ
Бывший глава службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием, детали которого не раскрываются, заявило в понедельник украинское издание... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T22:07
2023-03-06T22:10
в мире
украина
иван баканов
владимир зеленский
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Бывший глава службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием, детали которого не раскрываются, заявило в понедельник украинское издание "Новое время", ссылаясь на собственные источники в офисе Владимира Зеленского. Там уточнили, что Баканов фигурирует в уголовных делах, которые ведет государственное бюро расследований Украины, они связаны с обстоятельствами потери Киевом контроля над рядом территорий. В начале февраля "Украинская правда" сообщала, что служба безопасности Украины провела проверку в отношении бывшего главы ведомства Ивана Баканова. В июле прошлого года Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Баканова, парламент проголосовал за его отставку. Причины увольнения названы не были.
https://ria.ru/20230306/uvolnenie-1856232964.html
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в мире, украина, иван баканов, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Иван Баканов, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Бывший глава СБУ попал под следствие, сообщили СМИ

Издание "Новое время": бывший глава СБУ Баканов попал под следствие

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИван Баканов
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Иван Баканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Бывший глава службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием, детали которого не раскрываются, заявило в понедельник украинское издание "Новое время", ссылаясь на собственные источники в офисе Владимира Зеленского.
«
"Уволенный в июле прошлого года с должности главы СБУ Иван Баканов сейчас находится под следствием… В офисе президента ужаснулись от того, как руководил Баканов. По многим направлениям — полный провал", - говорится в сообщении издания.
Там уточнили, что Баканов фигурирует в уголовных делах, которые ведет государственное бюро расследований Украины, они связаны с обстоятельствами потери Киевом контроля над рядом территорий.
В начале февраля "Украинская правда" сообщала, что служба безопасности Украины провела проверку в отношении бывшего главы ведомства Ивана Баканова.
В июле прошлого года Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Баканова, парламент проголосовал за его отставку. Причины увольнения названы не были.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Зеленский уволил нескольких сотрудников СБУ
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В миреУкраинаИван БакановВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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