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Тульские медучреждения получили 33 новых автомобиля - РИА Новости, 06.03.2023
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Тульская область
 
17:05 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/avtomobili-1856190769.html
Тульские медучреждения получили 33 новых автомобиля
Тульские медучреждения получили 33 новых автомобиля - РИА Новости, 06.03.2023
Тульские медучреждения получили 33 новых автомобиля
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник ключи от 33 автомобилей "Лада Нива" учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:05
2023-03-06T17:05
тульская область
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник ключи от 33 автомобилей "Лада Нива" учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель правительства области.По его словам, машины, приобретенные по программе модернизации первичного звена, распределены между 14 больницами, большинство из которых – районные. Автомобили будут доставлять пациентов в медучреждения, а медработников – на дом к пациентам. Также на них будут перевозить биологические материалы на исследования и доставлять лекарства жителям отдаленных районов."Правительство Тульской области многое делает, чтобы создать комфортные условия не только для пациентов, но и для самих медработников. Мы строим ФАПы, ремонтируем поликлиники и больницы, закупаем современное оборудование, вводим региональные доплаты", – обратился к медикам Дюмин, слова которого привел представитель правительства.Губернатор отметил, что благодаря программе модернизации, которая стартовала в 2021 году, за последние годы автопарк обновлен практически на 100%.Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков на церемонии передачи автомобилей сообщил, что в 2021-2022 годах по программе модернизации приобретено 239 служебных автомобилей. Еще 33 приобрели в нынешнем году. До конца года поступит еще 33 машины.Дюмин пообщался с медработниками и поблагодарил их за работу. А также поздравил женщин-медиков с наступающим Международным женским днем, пожелал им здоровья и благополучия.
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тульская область, алексей дюмин
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин

Тульские медучреждения получили 33 новых автомобиля

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин на церемонии передачи ключей от автомобилей "Лада Нива" учреждениям здравоохранения
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на церемонии передачи ключей от автомобилей Лада Нива учреждениям здравоохранения - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на церемонии передачи ключей от автомобилей "Лада Нива" учреждениям здравоохранения
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ТУЛА, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник ключи от 33 автомобилей "Лада Нива" учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель правительства области.
По его словам, машины, приобретенные по программе модернизации первичного звена, распределены между 14 больницами, большинство из которых – районные. Автомобили будут доставлять пациентов в медучреждения, а медработников – на дом к пациентам. Также на них будут перевозить биологические материалы на исследования и доставлять лекарства жителям отдаленных районов.
"Правительство Тульской области многое делает, чтобы создать комфортные условия не только для пациентов, но и для самих медработников. Мы строим ФАПы, ремонтируем поликлиники и больницы, закупаем современное оборудование, вводим региональные доплаты", – обратился к медикам Дюмин, слова которого привел представитель правительства.
Губернатор отметил, что благодаря программе модернизации, которая стартовала в 2021 году, за последние годы автопарк обновлен практически на 100%.
Тульский центр медицины катастроф получил новые машины - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Тульский центр медицины катастроф получил новые машины
16 декабря 2022, 17:03
Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков на церемонии передачи автомобилей сообщил, что в 2021-2022 годах по программе модернизации приобретено 239 служебных автомобилей. Еще 33 приобрели в нынешнем году. До конца года поступит еще 33 машины.
Дюмин пообщался с медработниками и поблагодарил их за работу. А также поздравил женщин-медиков с наступающим Международным женским днем, пожелал им здоровья и благополучия.
 
Тульская областьТульская областьАлексей Дюмин
 
 
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