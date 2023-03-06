https://ria.ru/20230306/avtomobili-1856190769.html

Тульские медучреждения получили 33 новых автомобиля

Тульские медучреждения получили 33 новых автомобиля - РИА Новости, 06.03.2023

Тульские медучреждения получили 33 новых автомобиля

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник ключи от 33 автомобилей "Лада Нива" учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:05

2023-03-06T17:05

2023-03-06T17:05

тульская область

тульская область

алексей дюмин

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ТУЛА, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник ключи от 33 автомобилей "Лада Нива" учреждениям здравоохранения региона, сообщил РИА Новости представитель правительства области.По его словам, машины, приобретенные по программе модернизации первичного звена, распределены между 14 больницами, большинство из которых – районные. Автомобили будут доставлять пациентов в медучреждения, а медработников – на дом к пациентам. Также на них будут перевозить биологические материалы на исследования и доставлять лекарства жителям отдаленных районов."Правительство Тульской области многое делает, чтобы создать комфортные условия не только для пациентов, но и для самих медработников. Мы строим ФАПы, ремонтируем поликлиники и больницы, закупаем современное оборудование, вводим региональные доплаты", – обратился к медикам Дюмин, слова которого привел представитель правительства.Губернатор отметил, что благодаря программе модернизации, которая стартовала в 2021 году, за последние годы автопарк обновлен практически на 100%.Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков на церемонии передачи автомобилей сообщил, что в 2021-2022 годах по программе модернизации приобретено 239 служебных автомобилей. Еще 33 приобрели в нынешнем году. До конца года поступит еще 33 машины.Дюмин пообщался с медработниками и поблагодарил их за работу. А также поздравил женщин-медиков с наступающим Международным женским днем, пожелал им здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20221216/mashiny-1839243509.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин