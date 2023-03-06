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Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента - РИА Новости, 06.03.2023
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15:10 06.03.2023 (обновлено: 18:14 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/avtomobili-1856145714.html
Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента
Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента - РИА Новости, 06.03.2023
Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента
Февральские продажи новых легковушек и коммерческих автомобилей (LCV) снизились на 62,1 процента, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:10
2023-03-06T18:14
экономика
авто
россия
bmw x5
mercedes
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Февральские продажи новых легковушек и коммерческих автомобилей (LCV) снизились на 62,1 процента, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)."Февраль 2023 г. ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%, или на 68 590 штук по сравнению с февралем 2022 года, и составил 41 851 автомобиль", — говорится в пресс-релизе объединения.При этом статистика не учитывает данные китайского автопроизводителя Chery, который по итогам 2022 года занял пятое место по продажам на российском рынке. Также не учитываются данные по BMW и Mercedes-Benz.
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экономика, авто, россия, bmw x5, mercedes, ассоциация европейского бизнеса
Экономика, Авто, Россия, BMW X5, Mercedes, Ассоциация европейского бизнеса
Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента

В АЕБ сообщили о снижении продаж легковушек и LCV в России в феврале на 62,1 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВ демонстрационном зале автоцентра
В демонстрационном зале автоцентра - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В демонстрационном зале автоцентра. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Февральские продажи новых легковушек и коммерческих автомобилей (LCV) снизились на 62,1 процента, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
"Февраль 2023 г. ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%, или на 68 590 штук по сравнению с февралем 2022 года, и составил 41 851 автомобиль", — говорится в пресс-релизе объединения.
При этом статистика не учитывает данные китайского автопроизводителя Chery, который по итогам 2022 года занял пятое место по продажам на российском рынке.
Также не учитываются данные по BMW и Mercedes-Benz.
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