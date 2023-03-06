https://ria.ru/20230306/avtomobili-1856145714.html
Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента
Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента - РИА Новости, 06.03.2023
Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента
Февральские продажи новых легковушек и коммерческих автомобилей (LCV) снизились на 62,1 процента, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:10
2023-03-06T15:10
2023-03-06T18:14
экономика
авто
россия
bmw x5
mercedes
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Февральские продажи новых легковушек и коммерческих автомобилей (LCV) снизились на 62,1 процента, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)."Февраль 2023 г. ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%, или на 68 590 штук по сравнению с февралем 2022 года, и составил 41 851 автомобиль", — говорится в пресс-релизе объединения.При этом статистика не учитывает данные китайского автопроизводителя Chery, который по итогам 2022 года занял пятое место по продажам на российском рынке. Также не учитываются данные по BMW и Mercedes-Benz.
https://ria.ru/20230227/lgoty-1854660461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, bmw x5, mercedes, ассоциация европейского бизнеса
Экономика, Авто, Россия, BMW X5, Mercedes, Ассоциация европейского бизнеса
Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента
В АЕБ сообщили о снижении продаж легковушек и LCV в России в феврале на 62,1 процента