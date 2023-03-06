https://ria.ru/20230306/avtomobili-1856145714.html

Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента

Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента - РИА Новости, 06.03.2023

Продажи легковых автомобилей в феврале упали на 62 процента

Февральские продажи новых легковушек и коммерческих автомобилей (LCV) снизились на 62,1 процента, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:10

2023-03-06T15:10

2023-03-06T18:14

экономика

авто

россия

bmw x5

mercedes

ассоциация европейского бизнеса

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Февральские продажи новых легковушек и коммерческих автомобилей (LCV) снизились на 62,1 процента, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)."Февраль 2023 г. ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%, или на 68 590 штук по сравнению с февралем 2022 года, и составил 41 851 автомобиль", — говорится в пресс-релизе объединения.При этом статистика не учитывает данные китайского автопроизводителя Chery, который по итогам 2022 года занял пятое место по продажам на российском рынке. Также не учитываются данные по BMW и Mercedes-Benz.

https://ria.ru/20230227/lgoty-1854660461.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, bmw x5, mercedes, ассоциация европейского бизнеса