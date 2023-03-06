https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856248757.html

Подоляк заявил о консенсусе в украинских войсках по обороне Артемовска

Подоляк заявил о консенсусе в украинских войсках по обороне Артемовска - РИА Новости, 06.03.2023

Подоляк заявил о консенсусе в украинских войсках по обороне Артемовска

В украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны города Артемовск на востоке страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T22:20

2023-03-06T22:20

2023-03-06T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

михаил подоляк

владимир зеленский

евгений пригожин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны города Артемовск на востоке страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ранее сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска, в их числе группировки в Славянске, Северске, Часов Яре и Константиновке. "Среди военных существует консенсус относительно необходимости продолжать оборону города и истощения вражеских сил, одновременно выстраивая... новые линии обороны на случай изменения ситуации", - заявил Подоляк агентству Франс Пресс. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.

https://ria.ru/20230306/ukraina-1856159240.html

артемовск

украина

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в мире, артемовск, украина, михаил подоляк, владимир зеленский, евгений пригожин, донецкая народная республика, верховная рада украины, вооруженные силы украины