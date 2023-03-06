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Пригожин сообщил о создании группировок ВСУ вокруг Артемовска - РИА Новости, 06.03.2023
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20:25 06.03.2023 (обновлено: 22:12 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856237445.html
Пригожин сообщил о создании группировок ВСУ вокруг Артемовска
Пригожин сообщил о создании группировок ВСУ вокруг Артемовска - РИА Новости, 06.03.2023
Пригожин сообщил о создании группировок ВСУ вокруг Артемовска
Украинские военные формируют соединения в населенных пунктах вокруг Артемовска, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:25
2023-03-06T22:12
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
славянск
северск
евгений пригожин
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские военные формируют соединения в населенных пунктах вокруг Артемовска, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.По его словам, сейчас российские штурмовые отряды блокируют город. Чтобы им помешать, ВСУ создали несколько группировок. Как пояснил Пригожин, их цель — заблокировать самих бойцов "Группы Вагнера". Пригожин также выступил за необходимость слаженной работы всех российских подразделений для полной блокировки украинских военных.Сегодня советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка десяти тысяч солдат ВСУ. На прошлой неделе Пригожин сообщил, что бойцы "Группы Вагнера" практически окружили территорию города.В субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт, — командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.
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в мире, артемовск, славянск, северск, евгений пригожин, вооруженные силы украины, чвк "вагнер", ян гагин, юрий луценко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Славянск, Северск, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер", Ян Гагин, Юрий Луценко
Пригожин сообщил о создании группировок ВСУ вокруг Артемовска

Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские военные формируют соединения в населенных пунктах вокруг Артемовска, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
По его словам, сейчас российские штурмовые отряды блокируют город. Чтобы им помешать, ВСУ создали несколько группировок. Как пояснил Пригожин, их цель — заблокировать самих бойцов "Группы Вагнера".
«

"Одну группировку (создали. — Прим. ред.) в Славянске — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, еще одну группировку в Часове Яре и одну в Константиновке", — приводит его слова пресс-служба.

Пригожин также выступил за необходимость слаженной работы всех российских подразделений для полной блокировки украинских военных.
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Сегодня советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка десяти тысяч солдат ВСУ. На прошлой неделе Пригожин сообщил, что бойцы "Группы Вагнера" практически окружили территорию города.
В субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт, — командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскСлавянскСеверскЕвгений ПригожинВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"Ян ГагинЮрий Луценко
 
 
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