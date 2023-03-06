Рейтинг@Mail.ru
Залужный выступил за удержание Артемовска и усиление позиций - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856154612.html
Залужный выступил за удержание Артемовска и усиление позиций
Залужный выступил за удержание Артемовска и усиление позиций - РИА Новости, 06.03.2023
Залужный выступил за удержание Артемовска и усиление позиций
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:39
2023-03-06T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_0:22:2965:1690_1920x0_80_0_0_87513a863d56263f239fe086b97f77fa.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске (украинское название - Бахмут), сообщили в офисе Владимира Зеленского. "Особенно детально члены ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому касательно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", - говорится в сообщении на сайте офиса. Ранее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города. В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856113974.html
https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855867047.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_7093b8358c110ca8365768422905913a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный выступил за удержание Артемовска и усиление позиций

Главнокомандующий ВСУ Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске (украинское название - Бахмут), сообщили в офисе Владимира Зеленского.
"Особенно детально члены ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому касательно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Глава Пентагона об Артемовске: "Город имеет символическое значение"
Вчера, 13:08
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.
В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Дым на месте боев в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Украинский эксперт допустил скорую сдачу Артемовска
4 марта, 17:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала