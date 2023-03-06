https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856154612.html

Залужный выступил за удержание Артемовска и усиление позиций

Залужный выступил за удержание Артемовска и усиление позиций - РИА Новости, 06.03.2023

Залужный выступил за удержание Артемовска и усиление позиций

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:39

2023-03-06T15:39

2023-03-06T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске (украинское название - Бахмут), сообщили в офисе Владимира Зеленского. "Особенно детально члены ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому касательно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", - говорится в сообщении на сайте офиса. Ранее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города. В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856113974.html

https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855867047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр