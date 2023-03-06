Залужный выступил за удержание Артемовска и усиление позиций
Главнокомандующий ВСУ Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска
© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске (украинское название - Бахмут), сообщили в офисе Владимира Зеленского.
"Особенно детально члены ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому касательно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.
В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.