В Артемовске украинские военные пожаловались на плохую подготовку
Украинские военные в Артемовске пожаловались на низкие шансы выжить и старые орудия
© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские военные в Артемовске пожаловались изданию Kyiv Independent на плохую подготовку, старое оружие, отсутствие поддержки и тяжелые потери.
По данным газеты, бойцам практически не дают времени на обучение перед отправкой на места дислокации. На подготовку некоторых солдат уходит только две недели.
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"Нам обещали, что нас не пошлют сразу на нулевую линию, что сначала нас отправят на вторую или третью линии. А затем мы приехали сюда посреди ночи, и они сразу отправили нас в Артемовск", — рассказал солдат по имени Сергей.
Пехотинец Александр подтвердил, что многие батальоны ночью отправляют в Артемовск без необходимой подготовки. По его словам, после пяти месяцев боев в живых осталась только половина его подразделения. Военный врач Борис уточнил, что в его батальоне в середине декабря было 500 человек, а месяц назад — 150 бойцов. Один из военных выразил мнение, что шанс вернуться живым с позиции в районе города равен 30 процентам.
Собеседники уточнили, что российская артиллерия зачастую часами наносит удары по позициям ВСУ.
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"Мы ждем поддержку, поддержки нет. Они говорят нам: <...> вы получите поддержку через полчаса-час. Мы ждем семь часов", — уточнил другой боец по имени Сергей.
Минометчики посетовали изданию на недостаток боеприпасов и необходимость использовать оружие времен Второй мировой войны. По их словам, чтобы нанести удар из миномета 1930-1940-х годов, "требуется чудо".
Украинские военные часто вынуждены использовать старые минометные снаряды: они либо не долетают до цели, либо не взрываются. Им также недостает дронов — их часто теряют во время боев.
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Сегодня советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка десяти тысяч украинских военных. На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили территорию города.
В субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт, — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.