https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856151746.html

В Артемовске украинские военные пожаловались на плохую подготовку

В Артемовске украинские военные пожаловались на плохую подготовку - РИА Новости, 06.03.2023

В Артемовске украинские военные пожаловались на плохую подготовку

Украинские военные в Артемовске пожаловались изданию Kyiv Independent на плохую подготовку, старое оружие, отсутствие поддержки и тяжелые потери. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:30

2023-03-06T15:30

2023-03-06T16:11

специальная военная операция на украине

артемовск

артемовский

донецкая народная республика

евгений пригожин

ян гагин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинские военные в Артемовске пожаловались изданию Kyiv Independent на плохую подготовку, старое оружие, отсутствие поддержки и тяжелые потери.По данным газеты, бойцам практически не дают времени на обучение перед отправкой на места дислокации. На подготовку некоторых солдат уходит только две недели.Пехотинец Александр подтвердил, что многие батальоны ночью отправляют в Артемовск без необходимой подготовки. По его словам, после пяти месяцев боев в живых осталась только половина его подразделения. Военный врач Борис уточнил, что в его батальоне в середине декабря было 500 человек, а месяц назад — 150 бойцов. Один из военных выразил мнение, что шанс вернуться живым с позиции в районе города равен 30 процентам.Собеседники уточнили, что российская артиллерия зачастую часами наносит удары по позициям ВСУ.Минометчики посетовали изданию на недостаток боеприпасов и необходимость использовать оружие времен Второй мировой войны. По их словам, чтобы нанести удар из миномета 1930-1940-х годов, "требуется чудо".Украинские военные часто вынуждены использовать старые минометные снаряды: они либо не долетают до цели, либо не взрываются. Им также недостает дронов — их часто теряют во время боев.Сегодня советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка десяти тысяч украинских военных. На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили территорию города.В субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт, — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856113974.html

https://ria.ru/20230306/ukraina-1856067883.html

артемовск

артемовский

донецкая народная республика

украина

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артемовск, артемовский, донецкая народная республика, евгений пригожин, ян гагин, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, валерий залужный