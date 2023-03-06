Глава Пентагона об Артемовске: "Город имеет символическое значение"
Глава Пентагона Остин: Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое.
"Я думаю, этот (город - ред.) имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное", - приводит агентство Рейтер слова Остина, который находится с визитом в Иордании.
Глава Пентагона добавил, что не будет делать предсказаний по поводу того, перейдет ли Артемовск под контроль сил РФ, а также когда это может случиться.
"Падение Артемовска не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений", - добавил он.
Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.
В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Ранее член комитета верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой народной республики.