Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона об Артемовске: "Город имеет символическое значение" - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 06.03.2023 (обновлено: 15:41 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856113974.html
Глава Пентагона об Артемовске: "Город имеет символическое значение"
Глава Пентагона об Артемовске: "Город имеет символическое значение" - РИА Новости, 06.03.2023
Глава Пентагона об Артемовске: "Город имеет символическое значение"
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:08
2023-03-06T15:41
специальная военная операция на украине
артемовск
министерство обороны сша
в мире
донецкая народная республика
киев
ллойд остин
евгений пригожин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854380891_0:0:1725:970_1920x0_80_0_0_ff335098746b56de4edfdd1c8ab8e9e0.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое."Я думаю, этот (город - ред.) имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное", - приводит агентство Рейтер слова Остина, который находится с визитом в Иордании.Глава Пентагона добавил, что не будет делать предсказаний по поводу того, перейдет ли Артемовск под контроль сил РФ, а также когда это может случиться."Падение Артемовска не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений", - добавил он.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.Ранее член комитета верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой народной республики.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856101916.html
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html
артемовск
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854380891_331:0:1676:1009_1920x0_80_0_0_6bfd3b32de4abf3161c7a498121b0ba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, министерство обороны сша, в мире, донецкая народная республика, киев, ллойд остин, евгений пригожин, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Министерство обороны США, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Ллойд Остин, Евгений Пригожин, Ян Гагин
Глава Пентагона об Артемовске: "Город имеет символическое значение"

Глава Пентагона Остин: Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое.
"Я думаю, этот (город - ред.) имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное", - приводит агентство Рейтер слова Остина, который находится с визитом в Иордании.
Украинские военные в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ
Вчера, 12:26
Глава Пентагона добавил, что не будет делать предсказаний по поводу того, перейдет ли Артемовск под контроль сил РФ, а также когда это может случиться.
"Падение Артемовска не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений", - добавил он.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.
В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Ранее член комитета верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой народной республики.
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
СМИ рассказали об огромных потерях Киева в Артемовске
Вчера, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскМинистерство обороны СШАВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевЛлойд ОстинЕвгений ПригожинЯн Гагин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала