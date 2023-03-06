https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856113974.html

Глава Пентагона об Артемовске: "Город имеет символическое значение"

Глава Пентагона об Артемовске: "Город имеет символическое значение" - РИА Новости, 06.03.2023

Глава Пентагона об Артемовске: "Город имеет символическое значение"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:08

2023-03-06T13:08

2023-03-06T15:41

специальная военная операция на украине

артемовск

министерство обороны сша

в мире

донецкая народная республика

киев

ллойд остин

евгений пригожин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое."Я думаю, этот (город - ред.) имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное", - приводит агентство Рейтер слова Остина, который находится с визитом в Иордании.Глава Пентагона добавил, что не будет делать предсказаний по поводу того, перейдет ли Артемовск под контроль сил РФ, а также когда это может случиться."Падение Артемовска не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений", - добавил он.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.Ранее член комитета верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой народной республики.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856101916.html

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск, министерство обороны сша, в мире, донецкая народная республика, киев, ллойд остин, евгений пригожин, ян гагин