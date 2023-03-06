https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856101916.html

В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ

В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023

В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ

В находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка десяти тысяч украинских военных, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:26

2023-03-06T12:26

2023-03-06T13:29

специальная военная операция на украине

артемовск

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка десяти тысяч украинских военных, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала "Россия".Как отметил представитель ДНР, российские силы контролируют все подъезды к городу, поэтому доставка боеприпасов и перевозка военных для ВСУ "проблематична и опасна"."Не исключаю, что будут предприниматься попытки прорыва в Артемовск для того, чтобы что-то доставить, доставить боекомплект. И точно так же будут попытки прорваться оттуда, в том числе с боем, чтобы попасть в тот же Часов Яр", — предположил Гагин.По его словам, в районе сформировался "практически новый котел, который можно сравнить с Дебальцевским и другими, в которых ранее "варились" украинские Вооруженные силы".Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили территорию города.Также в субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850793043.html

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html

артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск