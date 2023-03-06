В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ
Советник Пушилина Гагин: в Артемовске остались около десяти тысяч украинских военных
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка десяти тысяч украинских военных, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала "Россия".
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"Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать", — сказал он.
Как отметил представитель ДНР, российские силы контролируют все подъезды к городу, поэтому доставка боеприпасов и перевозка военных для ВСУ "проблематична и опасна".
"Не исключаю, что будут предприниматься попытки прорыва в Артемовск для того, чтобы что-то доставить, доставить боекомплект. И точно так же будут попытки прорваться оттуда, в том числе с боем, чтобы попасть в тот же Часов Яр", — предположил Гагин.
"Не исключаю, что будут предприниматься попытки прорыва в Артемовск для того, чтобы что-то доставить, доставить боекомплект. И точно так же будут попытки прорваться оттуда, в том числе с боем, чтобы попасть в тот же Часов Яр", — предположил Гагин.
По его словам, в районе сформировался "практически новый котел, который можно сравнить с Дебальцевским и другими, в которых ранее "варились" украинские Вооруженные силы".
Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили территорию города.
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