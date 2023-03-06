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В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 06.03.2023 (обновлено: 13:29 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856101916.html
В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ
В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023
В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ
В находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка десяти тысяч украинских военных, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:26
2023-03-06T13:29
специальная военная операция на украине
артемовск
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка десяти тысяч украинских военных, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала "Россия".Как отметил представитель ДНР, российские силы контролируют все подъезды к городу, поэтому доставка боеприпасов и перевозка военных для ВСУ "проблематична и опасна"."Не исключаю, что будут предприниматься попытки прорыва в Артемовск для того, чтобы что-то доставить, доставить боекомплект. И точно так же будут попытки прорваться оттуда, в том числе с боем, чтобы попасть в тот же Часов Яр", — предположил Гагин.По его словам, в районе сформировался "практически новый котел, который можно сравнить с Дебальцевским и другими, в которых ранее "варились" украинские Вооруженные силы".Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили территорию города.Также в субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850793043.html
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html
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артемовск
Специальная военная операция на Украине, Артемовск
В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ

Советник Пушилина Гагин: в Артемовске остались около десяти тысяч украинских военных

© AFP 2023 / Aris MessinisУкраинские военные в Артемовске (Бахмуте)
Украинские военные в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются порядка десяти тысяч украинских военных, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала "Россия".
«

"Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать", — сказал он.

Как отметил представитель ДНР, российские силы контролируют все подъезды к городу, поэтому доставка боеприпасов и перевозка военных для ВСУ "проблематична и опасна".

"Не исключаю, что будут предприниматься попытки прорыва в Артемовск для того, чтобы что-то доставить, доставить боекомплект. И точно так же будут попытки прорваться оттуда, в том числе с боем, чтобы попасть в тот же Часов Яр", — предположил Гагин.
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По его словам, в районе сформировался "практически новый котел, который можно сравнить с Дебальцевским и другими, в которых ранее "варились" украинские Вооруженные силы".
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили территорию города.
Также в субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовск
 
 
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