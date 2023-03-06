https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856060590.html
СМИ рассказали об огромных потерях Киева в Артемовске
СМИ рассказали об огромных потерях Киева в Артемовске - РИА Новости, 06.03.2023
СМИ рассказали об огромных потерях Киева в Артемовске
ВСУ понесли большие потери в Артемовске, где Киев разместил несколько своих лучших подразделений, ситуация в городе для украинских войск тяжелая, пишет... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:43
2023-03-06T09:43
2023-03-06T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
украина
ян гагин
юрий луценко
евгений пригожин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ВСУ понесли большие потери в Артемовске, где Киев разместил несколько своих лучших подразделений, ситуация в городе для украинских войск тяжелая, пишет испанская газета Pais. "Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад", — говорится в статье издания. Как утверждается, 3 марта украинские войска взорвали два небольших моста, соединяющих единственный контролируемый Киевом подъезд к городу. На их месте возвели понтонную переправу, по которой, по данным волонтеров и представителей эвакуационных организаций, на следующий день из Артемовска пытались выехать местные жители. Испанским журналистам также известно о прибытии туда подкрепления. По словам одного из военнослужащих, зайти в город удалось только со второй попытки, поскольку их транспортное средство вышло из строя.Как пишет Pais со ссылкой на полученное из Артемовска текстовое сообщение, ситуация в городе "тяжелая". Отмечается, что связь в городе ограниченная и дорогая, на получение ответа ушло несколько дней. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили территорию Артемовска, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. Также в субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить город — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
https://ria.ru/20230306/snaypery-1856040044.html
https://ria.ru/20230304/ukraina-1855847433.html
https://ria.ru/20230305/artemovsk-1855914442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, киев, украина, ян гагин, юрий луценко, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Украина, Ян Гагин, Юрий Луценко, Евгений Пригожин
СМИ рассказали об огромных потерях Киева в Артемовске
Pais: Киев понес огромные потери в Артемовске, где разместил лучшие подразделения
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
ВСУ понесли большие потери в Артемовске, где Киев разместил несколько своих лучших подразделений, ситуация в городе для украинских войск тяжелая, пишет испанская газета Pais
.
"Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад", — говорится в статье издания.
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Как утверждается, 3 марта украинские войска взорвали два небольших моста, соединяющих единственный контролируемый Киевом подъезд к городу. На их месте возвели понтонную переправу, по которой, по данным волонтеров и представителей эвакуационных организаций, на следующий день из Артемовска пытались выехать местные жители.
Испанским журналистам также известно о прибытии туда подкрепления. По словам одного из военнослужащих, зайти в город удалось только со второй попытки, поскольку их транспортное средство вышло из строя.
Как пишет Pais со ссылкой на полученное из Артемовска текстовое сообщение, ситуация в городе "тяжелая". Отмечается, что связь в городе ограниченная и дорогая, на получение ответа ушло несколько дней.
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Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР
к северу от крупного города Горловка
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
сообщил, что бойцы группы практически окружили территорию Артемовска, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Также в субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить город — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
, ныне командир взвода ударных беспилотников.
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