https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856043170.html

Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ

Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2023

Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ

Ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T06:13

2023-03-06T06:13

2023-03-06T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

киев

артемовский

валерий залужный

владимир зеленский

bild

артемовск

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города, пишет немецкая газета Bild со ссылкой источники. По сведениям издания, у Зеленского и Залужного "принципиально разные взгляды" на то, как действовать в ситуации с Артемовском. Между сторонами якобы возникли пререкания. "Bild узнал из нескольких источников в политическом руководстве Киева, что Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута", — говорится в материале газеты. При этом в Киеве заявили изданию, что считают "верным" решение продолжать удерживать город. В то же время неназванный украинский военный аналитик в беседе с изданием отметил, что в ВСУ, вероятно, разделяют позицию Залужного. Согласно изданию, украинские солдаты полагают, что отступление должно было произойти еще давно."Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа", — сообщили таблоиду в ВСУ. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230306/koltso-1856035708.html

киев

артемовский

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