Рейтинг@Mail.ru
Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 06.03.2023 (обновлено: 12:17 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856043170.html
Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ
Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2023
Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ
Ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T06:13
2023-03-06T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
артемовский
валерий залужный
владимир зеленский
bild
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_54330006c412cd90363066edbbca9f7b.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города, пишет немецкая газета Bild со ссылкой источники. По сведениям издания, у Зеленского и Залужного "принципиально разные взгляды" на то, как действовать в ситуации с Артемовском. Между сторонами якобы возникли пререкания. "Bild узнал из нескольких источников в политическом руководстве Киева, что Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута", — говорится в материале газеты. При этом в Киеве заявили изданию, что считают "верным" решение продолжать удерживать город. В то же время неназванный украинский военный аналитик в беседе с изданием отметил, что в ВСУ, вероятно, разделяют позицию Залужного. Согласно изданию, украинские солдаты полагают, что отступление должно было произойти еще давно."Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа", — сообщили таблоиду в ВСУ. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230306/koltso-1856035708.html
киев
артемовский
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f087d2e7facf22c324ed40f160d40ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, артемовский, валерий залужный, владимир зеленский, bild, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Артемовский, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Bild, Артемовск
Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ

Bild: ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города, пишет немецкая газета Bild со ссылкой источники.
По сведениям издания, у Зеленского и Залужного "принципиально разные взгляды" на то, как действовать в ситуации с Артемовском. Между сторонами якобы возникли пререкания.
Улица в Артемовске - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В США рассказали, к чему киевские власти готовят украинцев
Вчера, 01:20
"Bild узнал из нескольких источников в политическом руководстве Киева, что Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута", — говорится в материале газеты.
При этом в Киеве заявили изданию, что считают "верным" решение продолжать удерживать город. В то же время неназванный украинский военный аналитик в беседе с изданием отметил, что в ВСУ, вероятно, разделяют позицию Залужного.
«

"Подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город продолжают удерживать. <...> Ребята в Бахмуте задаются вопросами: какова стратегия? Зачем нам окапываться, когда враг нас окружает?" — сказал военный аналитик, который не захотел называть своего имени.

Согласно изданию, украинские солдаты полагают, что отступление должно было произойти еще давно.
"Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа", — сообщили таблоиду в ВСУ.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевАртемовскийВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийBildАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала