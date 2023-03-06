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Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ
Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2023
Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ
Ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T06:13
2023-03-06T06:13
2023-03-06T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
артемовский
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владимир зеленский
bild
артемовск
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города, пишет немецкая газета Bild со ссылкой источники. По сведениям издания, у Зеленского и Залужного "принципиально разные взгляды" на то, как действовать в ситуации с Артемовском. Между сторонами якобы возникли пререкания. "Bild узнал из нескольких источников в политическом руководстве Киева, что Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута", — говорится в материале газеты. При этом в Киеве заявили изданию, что считают "верным" решение продолжать удерживать город. В то же время неназванный украинский военный аналитик в беседе с изданием отметил, что в ВСУ, вероятно, разделяют позицию Залужного. Согласно изданию, украинские солдаты полагают, что отступление должно было произойти еще давно."Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа", — сообщили таблоиду в ВСУ. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Артемовский, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Bild, Артемовск
Между Зеленским и Залужным возникли разногласия, пишут СМИ
Bild: ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным