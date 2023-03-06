https://ria.ru/20230306/arest-1856190318.html
Белорусский суд оставил под арестом имущество оппозиционера Латушко
Белорусский суд оставил под арестом имущество оппозиционера Латушко - РИА Новости, 06.03.2023
Белорусский суд оставил под арестом имущество оппозиционера Латушко
Минский городской суд постановил оставить под арестом недвижимость и банковские счета находящегося за границей оппозиционного лидера Павла Латушко,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:03
2023-03-06T17:03
2023-03-06T17:06
брестская область
жилье
минск
белоруссия
павел латушко
сергей дылевский
светлана тихановская
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МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Минский городской суд постановил оставить под арестом недвижимость и банковские счета находящегося за границей оппозиционного лидера Павла Латушко, приговоренного в понедельник к 18 годам колонии усиленного режима по экстремистским и коррупционным статьям уголовного кодекса, заявил председательствующей на процессе судья Петр Орлов. "Взыскать с Латушко в доход государства сумму, эквивалентную необоснованно полученной выгоде, в размере 28 254 белорусских рубля (10 тысяч долларов) . Принадлежащие Латушко земельный участок для строительства дома... в агрогородке Ждановичи (под Минском - ред.), капитальное строение здания жилого дома в агрогородке Ждановичи, денежные средства на банковских счетах в сумме 31 884,07 евро и 21861,4 доллара и иное имущество оставить под арестом", - сказал судья. По его словам, также под арестом будет находиться имущество других фигурантов уголовного дела, в частности доля оппозиционерки Марии Мороз в помещении, находящемся в Брестской области, квартира в Минске, автомобиль и средства на счету в банке Ольги Ковальковой и автомобили Сергея Дылевского. Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против оппозиционеров Светланы Тихановской, Павла Латушко, а также Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходило в их отсутствие. Государственный обвинитель Михаил Ковалев ранее запросил суд назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, Мороз, Ковальковой и Дылевскому - по 12 лет. Гособвинение посчитало необходимым с Латушко - взыскать денежную сумму, эквивалентную полученной им взятки в 10 тысяч долларов в период занятия должности министра культуры. Всем обвиняемым были инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминированы некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции. В результате все они приговорены к лишению свободы от 12 до 18 лет.
https://ria.ru/20230303/belyatskiy-1855572098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брестская область, жилье, минск, белоруссия, павел латушко, сергей дылевский, светлана тихановская
Брестская область, Жилье, Минск, Белоруссия, Павел Латушко, Сергей Дылевский, Светлана Тихановская
Белорусский суд оставил под арестом имущество оппозиционера Латушко
Белорусский суд оставил под арестом недвижимость и банковские счета оппозиционера Латушко
МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Минский городской суд постановил оставить под арестом недвижимость и банковские счета находящегося за границей оппозиционного лидера Павла Латушко, приговоренного в понедельник к 18 годам колонии усиленного режима по экстремистским и коррупционным статьям уголовного кодекса, заявил председательствующей на процессе судья Петр Орлов.
"Взыскать с Латушко в доход государства сумму, эквивалентную необоснованно полученной выгоде, в размере 28 254 белорусских рубля (10 тысяч долларов) . Принадлежащие Латушко земельный участок для строительства дома... в агрогородке Ждановичи (под Минском - ред.), капитальное строение здания жилого дома в агрогородке Ждановичи, денежные средства на банковских счетах в сумме 31 884,07 евро и 21861,4 доллара и иное имущество оставить под арестом", - сказал судья.
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По его словам, также под арестом будет находиться имущество других фигурантов уголовного дела, в частности доля оппозиционерки Марии Мороз в помещении, находящемся в Брестской области
, квартира в Минске
, автомобиль и средства на счету в банке Ольги Ковальковой и автомобили Сергея Дылевского
.
Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против оппозиционеров Светланы Тихановской
, Павла Латушко, а также Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии
, так что судебное заседание проходило в их отсутствие.
Государственный обвинитель Михаил Ковалев
ранее запросил суд назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, Мороз, Ковальковой и Дылевскому - по 12 лет. Гособвинение посчитало необходимым с Латушко - взыскать денежную сумму, эквивалентную полученной им взятки в 10 тысяч долларов в период занятия должности министра культуры.
Всем обвиняемым были инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминированы некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции.
В результате все они приговорены к лишению свободы от 12 до 18 лет.
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