https://ria.ru/20230306/arest-1856190318.html

Белорусский суд оставил под арестом имущество оппозиционера Латушко

Белорусский суд оставил под арестом имущество оппозиционера Латушко - РИА Новости, 06.03.2023

Белорусский суд оставил под арестом имущество оппозиционера Латушко

Минский городской суд постановил оставить под арестом недвижимость и банковские счета находящегося за границей оппозиционного лидера Павла Латушко,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:03

2023-03-06T17:03

2023-03-06T17:06

брестская область

жилье

минск

белоруссия

павел латушко

сергей дылевский

светлана тихановская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576238884_0:116:3072:1843_1920x0_80_0_0_ab8427e0b162ea2444d85f22ad645fd9.jpg

МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Минский городской суд постановил оставить под арестом недвижимость и банковские счета находящегося за границей оппозиционного лидера Павла Латушко, приговоренного в понедельник к 18 годам колонии усиленного режима по экстремистским и коррупционным статьям уголовного кодекса, заявил председательствующей на процессе судья Петр Орлов. "Взыскать с Латушко в доход государства сумму, эквивалентную необоснованно полученной выгоде, в размере 28 254 белорусских рубля (10 тысяч долларов) . Принадлежащие Латушко земельный участок для строительства дома... в агрогородке Ждановичи (под Минском - ред.), капитальное строение здания жилого дома в агрогородке Ждановичи, денежные средства на банковских счетах в сумме 31 884,07 евро и 21861,4 доллара и иное имущество оставить под арестом", - сказал судья. По его словам, также под арестом будет находиться имущество других фигурантов уголовного дела, в частности доля оппозиционерки Марии Мороз в помещении, находящемся в Брестской области, квартира в Минске, автомобиль и средства на счету в банке Ольги Ковальковой и автомобили Сергея Дылевского. Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против оппозиционеров Светланы Тихановской, Павла Латушко, а также Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходило в их отсутствие. Государственный обвинитель Михаил Ковалев ранее запросил суд назначить Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, Мороз, Ковальковой и Дылевскому - по 12 лет. Гособвинение посчитало необходимым с Латушко - взыскать денежную сумму, эквивалентную полученной им взятки в 10 тысяч долларов в период занятия должности министра культуры. Всем обвиняемым были инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминированы некоторые статьи, например, Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции. В результате все они приговорены к лишению свободы от 12 до 18 лет.

https://ria.ru/20230303/belyatskiy-1855572098.html

https://ria.ru/20220706/belorussiya-1800595605.html

брестская область

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брестская область, жилье, минск, белоруссия, павел латушко, сергей дылевский, светлана тихановская