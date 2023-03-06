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Суд в Туле продлил арест фигуранту дела, связанного с убийством Дугиной - РИА Новости, 06.03.2023
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13:14 06.03.2023 (обновлено: 13:18 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/arest-1856115419.html
Суд в Туле продлил арест фигуранту дела, связанного с убийством Дугиной
Суд в Туле продлил арест фигуранту дела, связанного с убийством Дугиной - РИА Новости, 06.03.2023
Суд в Туле продлил арест фигуранту дела, связанного с убийством Дугиной
Пролетарский суд Тулы продлил арест одному из двух фигурантов уголовного дела о подделке свидетельства о регистрации автомобиля, который использовался в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:14
2023-03-06T13:18
происшествия
тула
дарья дугина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Пролетарский суд Тулы продлил арест одному из двух фигурантов уголовного дела о подделке свидетельства о регистрации автомобиля, который использовался в организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной, второго оставил под подпиской о невыезде, сообщила объединенная пресс-служба судов Тульской области.Как сообщала Генпрокуратура, фигурантами дела являются Андрей Кузнецов и Александр Сучков. По версии следствия, в 2017–2022 годах они вместе с "неустановленными лицами" занимались изготовлением и торговлей липовыми документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил электронный шаблон официального документа Украины – свидетельства о регистрации автомобиля Mini Cooper, который передал Кузнецову, полагает следствие. Тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Изготовленный поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован при убийстве Дугиной.По данным объединенной пресс-службы судов Тульской области, Кузнецов ожидает суда в СИЗО, Сучков находился под подпиской о невыезде. В понедельник состоялось первое судебное заседание по делу."По итогам судебного заседания 06.03.2023 обвиняемому К. продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 6 месяцев, то есть до 22 августа 2023 года, обвиняемому С. мера пресечения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения", - говорится в релизе.Также суд определил дату следующего заседания по рассмотрению уголовного дела.Пресс-служба не называет фамилии фигурантов ("обвиняемые С. и К.") и не указывает на их связь с убийством Дугиной, однако изложенная судом фабула обвинения совпадает с тем, что сообщала Генпрокуратура. По данным суда, документ был использован В. в период с 17 по 21 августа 2022 года при передвижении на транспортном средстве по территории РФ и выезде с территории РФ.Суд проходит в Туле по месту жительства К, уточнили в объединенной пресс-службе. Следствие и суд полагают, что С. и К. "осознавали, что данный поддельный документ будет использован для облегчения другого преступления - незаконное пересечение государственной границы РФ". Мужчин будут судить по части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление), им грозит максимально до четырех лет заключения.Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20230228/khakery-1854774138.html
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происшествия, тула, дарья дугина, генеральная прокуратура рф, россия, украина
Происшествия, Тула, Дарья Дугина, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Украина
Суд в Туле продлил арест фигуранту дела, связанного с убийством Дугиной

Обвиняемый в подделке документа, использованного для убийства Дугиной, остался под арестом

© РИА Новости / Артем Жильцов | Перейти в медиабанкАлександр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, на заседании Пролетарского районного суда города Тулы
Александр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, на заседании Пролетарского районного суда города Тулы - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Артем Жильцов
Перейти в медиабанк
Александр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, на заседании Пролетарского районного суда города Тулы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Пролетарский суд Тулы продлил арест одному из двух фигурантов уголовного дела о подделке свидетельства о регистрации автомобиля, который использовался в организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной, второго оставил под подпиской о невыезде, сообщила объединенная пресс-служба судов Тульской области.
Как сообщала Генпрокуратура, фигурантами дела являются Андрей Кузнецов и Александр Сучков. По версии следствия, в 2017–2022 годах они вместе с "неустановленными лицами" занимались изготовлением и торговлей липовыми документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил электронный шаблон официального документа Украины – свидетельства о регистрации автомобиля Mini Cooper, который передал Кузнецову, полагает следствие. Тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Изготовленный поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован при убийстве Дугиной.
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По данным объединенной пресс-службы судов Тульской области, Кузнецов ожидает суда в СИЗО, Сучков находился под подпиской о невыезде. В понедельник состоялось первое судебное заседание по делу.
"По итогам судебного заседания 06.03.2023 обвиняемому К. продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 6 месяцев, то есть до 22 августа 2023 года, обвиняемому С. мера пресечения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения", - говорится в релизе.
Также суд определил дату следующего заседания по рассмотрению уголовного дела.
«
"По уголовному делу назначено открытое судебное заседание в общем порядке судебного разбирательства, которое состоится 16 марта 2023 г., в 12.00", - говорится в сообщении.
Пресс-служба не называет фамилии фигурантов ("обвиняемые С. и К.") и не указывает на их связь с убийством Дугиной, однако изложенная судом фабула обвинения совпадает с тем, что сообщала Генпрокуратура. По данным суда, документ был использован В. в период с 17 по 21 августа 2022 года при передвижении на транспортном средстве по территории РФ и выезде с территории РФ.
Суд проходит в Туле по месту жительства К, уточнили в объединенной пресс-службе. Следствие и суд полагают, что С. и К. "осознавали, что данный поддельный документ будет использован для облегчения другого преступления - незаконное пересечение государственной границы РФ". Мужчин будут судить по части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление), им грозит максимально до четырех лет заключения.
Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
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