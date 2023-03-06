https://ria.ru/20230306/arest-1856115419.html

Суд в Туле продлил арест фигуранту дела, связанного с убийством Дугиной

Суд в Туле продлил арест фигуранту дела, связанного с убийством Дугиной - РИА Новости, 06.03.2023

Суд в Туле продлил арест фигуранту дела, связанного с убийством Дугиной

Пролетарский суд Тулы продлил арест одному из двух фигурантов уголовного дела о подделке свидетельства о регистрации автомобиля, который использовался в... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:14

2023-03-06T13:14

2023-03-06T13:18

происшествия

тула

дарья дугина

генеральная прокуратура рф

россия

украина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Пролетарский суд Тулы продлил арест одному из двух фигурантов уголовного дела о подделке свидетельства о регистрации автомобиля, который использовался в организации убийства российского политолога Дарьи Дугиной, второго оставил под подпиской о невыезде, сообщила объединенная пресс-служба судов Тульской области.Как сообщала Генпрокуратура, фигурантами дела являются Андрей Кузнецов и Александр Сучков. По версии следствия, в 2017–2022 годах они вместе с "неустановленными лицами" занимались изготовлением и торговлей липовыми документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил электронный шаблон официального документа Украины – свидетельства о регистрации автомобиля Mini Cooper, который передал Кузнецову, полагает следствие. Тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Изготовленный поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован при убийстве Дугиной.По данным объединенной пресс-службы судов Тульской области, Кузнецов ожидает суда в СИЗО, Сучков находился под подпиской о невыезде. В понедельник состоялось первое судебное заседание по делу."По итогам судебного заседания 06.03.2023 обвиняемому К. продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 6 месяцев, то есть до 22 августа 2023 года, обвиняемому С. мера пресечения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения", - говорится в релизе.Также суд определил дату следующего заседания по рассмотрению уголовного дела.Пресс-служба не называет фамилии фигурантов ("обвиняемые С. и К.") и не указывает на их связь с убийством Дугиной, однако изложенная судом фабула обвинения совпадает с тем, что сообщала Генпрокуратура. По данным суда, документ был использован В. в период с 17 по 21 августа 2022 года при передвижении на транспортном средстве по территории РФ и выезде с территории РФ.Суд проходит в Туле по месту жительства К, уточнили в объединенной пресс-службе. Следствие и суд полагают, что С. и К. "осознавали, что данный поддельный документ будет использован для облегчения другого преступления - незаконное пересечение государственной границы РФ". Мужчин будут судить по части 4 статьи 327 УК РФ (Подделка документов с целью скрыть другое преступление), им грозит максимально до четырех лет заключения.Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20230228/khakery-1854774138.html

https://ria.ru/20230222/sud-1853881700.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тула, дарья дугина, генеральная прокуратура рф, россия, украина