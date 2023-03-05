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Одну из новых улиц в Магадане назовут именем Героя России Владимира Жоги
Одну из новых улиц в Магадане назовут именем Героя России Владимира Жоги - РИА Новости, 05.03.2023
Одну из новых улиц в Магадане назовут именем Героя России Владимира Жоги
Одной из новых улиц в Магадане присвоят имя командира донбасского батальона "Спарта", Героя России Владимира Жоги (позывной – "Воха"), сообщил губернатор Сергей РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T08:38
2023-03-05T08:38
2023-03-05T08:38
специальная военная операция на украине
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магадан
донбасс
сергей носов
владимир жога
магаданская область
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МАГАДАН, 5 мар – РИА Новости. Одной из новых улиц в Магадане присвоят имя командира донбасского батальона "Спарта", Героя России Владимира Жоги (позывной – "Воха"), сообщил губернатор Сергей Носов. Ранее главная улица строящегося микрорайона в Магадане Гороховое поле получила название Защитников Донбасса. "Сегодня, 5 марта, исполняется год как ушел из жизни Герой России, командир легендарного батальона "Спарта" Владимир Жога. Он погиб во время спасения мирных жителей Волновахи. В память о его героизме и самопожертвовании, непримиримой борьбе с нацистами считаю необходимым назвать одну из новых улиц в его честь. Хочу особо отметить, что батальон "Спарта" сейчас возглавляет отец героя, колымчанин Артем Жога", - написал Носов в социальных сетях. Он добавил, что власти региона готовят предложения по созданию в Магаданской области мемориала колымским бойцам, погибшим в зоне специальной военной операции. Увековечат имя Героя России, магаданца Ивана Кабанова и других героев СВО.
https://ria.ru/20221130/zhoga-1835287556.html
https://ria.ru/20230222/geroy-1853608215.html
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Магадан, Донбасс, Сергей Носов, Владимир Жога, Магаданская область
Одну из новых улиц в Магадане назовут именем Героя России Владимира Жоги
Губернатор Колымы Носов: новую улицу в Магадане назовут именем Героя России Владимира Жоги