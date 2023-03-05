https://ria.ru/20230305/zaschita-1856023592.html

Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины

Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины - РИА Новости, 05.03.2023

Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины

Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины и восстановить поврежденную инфраструктуру к следующему отопительному сезону. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T22:10

2023-03-05T22:10

2023-03-05T22:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

денис шмыгаль

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины и восстановить поврежденную инфраструктуру к следующему отопительному сезону. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил об усилении защиты энергообъектов в стране. "Уже сейчас прорабатываем все сценарии и сделаем все, чтобы подойти к следующей зиме готовыми. За полгода наши энергетики, правительство, службы безопасности и все, кто привлечен к выполнению соответствующих заданий, должны усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена. Это большая работа, она уже началась", - сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855762352.html

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в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль